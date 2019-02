Mottbrand in Wattwiler Schreinerei: Feuerwehr rückt mit Grossaufgebot aus Am Sonntagnachmittag brach in Wattwil ein Mottbrand aus. Die Brandursache ist unbekannt. Die zuständige Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Ruben Schönenberger

Die ausgerückten Feuerwehren konnten den Brand löschen. (Bild: Kapo)

Am Sonntagnachmittag um etwa 15.30 Uhr meldete der Besitzer einer Schreinerei an der Wattwiler Bleikenstrasse einen Mottbrand in seinem Siloraum, in dem Sägemehl zwischengelagert wird. Die ausgerückten Feuerwehren mussten rund 50 Kubikmeter Sägemehl aus dem Siloraum ausblasen lassen, damit sie dieses löschen konnten.

Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung beauftragt. Der entstandene Sachschaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. (kapo/rus)