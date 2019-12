Motorradfahrer im Toggenburg war doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt – Das Motorrad darf er behalten Die massive Geschwindigkeitsübertretung eines 64-Jährigen auf einer Toggenburger Strasse stand nicht zur Diskussion, wohl aber, ob der Töff eingezogen wird. Nun haben die Richter entschieden: Der Angeschuldigte bekommt das Motorrad zurück.

Der Töfffahrer war in einem Ausserortsbereich mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mit 153 km/h unterwegs. Symbolbild: Donato Caspari

Die Geschwindigkeit scheint den Frühpensionierten zu faszinieren. Am Tag vor der Verhandlung am Kreisgericht Toggenburg war er auf dem Snowboard unterwegs und schwärmte vom Gefühl bei den Schwüngen. Das grosse Hobby des Angeschuldigten ist aber das Töfffahren. Wie er bei der Verhandlung sagte, stehen mehrere Maschinen in seiner Garage, darunter eine Rennmaschine, die er im vergangenen Frühjahr gekauft hatte.

Mit dieser war der Angeschuldigte auf einer Ausfahrt, als er auf einer mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80km/h signalisierten Ausserortsstrecke mit 153 km/h erwischt wurde. Es stimme, dass er hohe Geschwindigkeiten möge, gab der 64-Jährige vor den Kreisrichtern zu. Er habe aber nur einmal zu viel Gas gegeben.

Seine Begründung für die massive Tempoüberschreitung: Er habe an der Tankstelle nur Benzin mit 95 Oktan statt mit 98 Oktan erhalten und wollte darum die Motorenleistung testen. «Es ging mir nicht ums Tempo», betonte der Angeschuldigte.

«Sie verlassen sich auf die Technik und aufs Können»

Bis zu seiner Frühpension arbeitete er als Chauffeur und war mit allerlei Fahrzeugen unterwegs. In den letzten Monaten arbeitete er stundenweise als Chauffeur weiter und verrichtete soziale Arbeit, bei der er ebenfalls oft auf der Strasse unterwegs war. Der Entzug des Führerausweises treffe ihn also hart. Zum einen, weil er keine Fahrdienste mit anderen Menschen mehr ausführen könne, zum anderen, weil der Nebenverdienst weggefallen sei.

Er sei sich durchaus bewusst, dass er einen Fehler begangen und zu viel Gas gegeben habe. Als einen Raser sieht er sich aber nicht, denn er sei sein ganzes Leben lang «normal» unterwegs gewesen. Zudem sei sein Motorrad sicher gewesen, «es fährt wie auf Schienen». Beim Richter entstand durch solche Aussagen viel mehr der Eindruck, dass der Angeschuldigte die Gefahren bagatellisiere. «Sie verlassen sich auf die Technik und aufs Können», stellte er fest.

Vergehen soll nicht mehr passieren

Unbestritten war, dass der Angeschuldigte der groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen werden soll. Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten bei bedingtem Strafvollzug mit einer Probezeit von zwei Jahren. Dazu solle eine Busse von 4000 Franken ausgesprochen werden. Die Verteidigerin hielt eine Strafe von 12 Monaten für angemessen, auf eine Busse sei zu verzichten.

Strittig – und letztlich auch der Grund, dass diese Angelegenheit nicht im abgekürzten Verfahren erledigt werden konnte – war die Frage, ob der Angeschuldigte sein Motorrad wieder erhalten soll oder nicht. Der Staatsanwalt plädierte für die Einziehung. Diese sei notwendig, um den Angeschuldigten vom Rasen abzuhalten.

Raser wollte nur den Motor testen Am Donnerstag wurde am Kreisgericht Toggenburg ebenfalls der Fall eines 22-jährigen Autofahrers im abgekürzten Verfahren behandelt. Er war im vergangenen Jahr auf dem Weg ins Fitnesstraining, als er im Ausserortsbereich mit einer Geschwindigkeit von 158 km/h unterwegs war und von der Polizei angehalten wurde. Er habe sein Auto kurz zuvor von der Garage abgeholt, wo eine grössere Reparatur am Motor vorgenommen wurde. «Ich wollte testen, ob der Motor richtig funktioniert», erklärte er. Er sei zu schnell gefahren, wisse aber nicht wie schnell, denn er habe nicht auf den Tacho geschaut. Die Kreisrichter folgten dem Urteilsvorschlag und sprachen den 22-Jährigen der qualifizierten groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig. Er wurde zu einer Haftstrafe von 13 Monaten verurteilt, deren Vollzug aufgeschoben wird bei einer Probezeit von zwei Jahren. Der Autolenker erklärte, dass er seine Lehren aus dem Fall gezogen habe. Er habe seinen Sportwagen verkauft und werde, wenn er den Führerausweis zurückbekommt, kein schnelles Auto mehr kaufen und auch dem Mechaniker vertrauen. (sas)



Die Verteidigerin hingegen plädierte dafür, das Motorrad ihrem Mandanten wieder auszuhändigen. Allein hohe Geschwindigkeiten zu lieben, sei nicht strafbar, und der Angeklagte sei häufig unterwegs gewesen, ohne dabei gegen die Verkehrsregeln verstossen zu haben. Er sei ein Ersttäter und stehe ohne Wenn und Aber zu seiner Tat, die er auch bereue.

Raser bekommt sein Motorrad zurück

Die Richter sprachen den Angeklagten der qualifizierten groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig. Im Urteil folgten sie dem Antrag des Staatsanwalts und beliessen die Dauer der Freiheitsstrafe bei 14 Monaten bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Die Busse wurde auf 2000 Franken reduziert. Die Richter sahen davon ab, das Motorrad einzuziehen, es soll dem Angeschuldigten wieder zurückgegeben werden. Zudem übertrugen die Richter die Kosten für das Verfahren dem Angeschuldigten.