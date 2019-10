Goldener Boden: «Motivation ist für mich das Allerwichtigste»

Roland Bösch, heute 58-jährig, wurde in Nesslau geboren und ist dort aufgewachsen. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte er eine Ausbildung als Zimmermann. Es folgten diverse Spezialisierungen, welche den Meisterbereich des Schreiners tangierten. Am 1. April 1985 eröffnete er seine eigene Schreinerei. Zwei Jahre später stellte er den ersten Mitarbeiter an. Eine Zeit lang beschäftigte er vier Personen, heute hat er nur noch einen Mitarbeiter.



Mein erstes Geld verdiente ich...

...mit diversen Aushilfejobs in Läden und im handwerklichen Bereich, die ich immer freiwillig gemacht habe.



An meinem Beruf gefällt mir besonders...

….das gemeinsame Erarbeiten eines neuen Möbelstücks mit dem Kunden. Am Schluss kann man zufrieden sagen: «Das haben wir gemeinsam gemacht», denn nur so funktioniert unsere Arbeit. (jue)