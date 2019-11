Mosnang: Zwei Einbrüche in einer Woche Im Mosnanger Quartier Nettenberg haben Unbekannte innerhalb einer Woche zweimal eine Terrassentür mit einem Werkzeug geöffnet und sind so in Häuser gelangt.

Mit einem Werkzeug haben sich Einbrecher in Mosnang Zugang zu zwei Häusern verschafft. (Symbolbild: Mareycke Frehner)

(kapo/rus) In der Zeit zwischen Dienstagmorgen vergangener Woche und Montagabend ist in zwei Häuser im Nettenberg eingebrochen worden, wie am Dienstagnachmittag durch eine Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen bekannt wurde.

Vermutlich handle es sich bei den beiden Einbrüchen um dieselbe Täterschaft, ist der Mitteilung zu entnehmen. Mit einem Werkzeug öffnete diese jeweils die Terrassentür und gelangte so in die Häuser. Bei den Einbrüchen wurden Schmuck, Bargeld und Münzen in noch unbekanntem Wert entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.