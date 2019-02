Mosnang: Wechsel an der vordersten Front des Fasnachtskomitees 36 Jahre lang machte Chläus Schönenberger im Fasnachtskomitee Mosnang mit. Davon war er 26 Jahre lang dessen Präsident. Jetzt geht das Kommando an Thomas Näf.

Chläus Schönenberger (links) wünscht seinem Nachfolger Thomas Näf viel Glück für seine neue Rolle als Fakomo-Präsident. (Bild: PD)

Noch amtiert Chläus Schönenberger für eine knappe Woche als Präsident des Fasnachtskomitees Mosnang (Fakomo). Bis zum grossen Umzug übernächsten Sonntag, 3. März. Dann übergibt Chläus Schönenberger gemäss einer Mitteilung der IG Fasnacht das Kommando an Thomas Näf.

Das Fakomo zeichnet sich in jedem ungeraden Jahr in Mosnang verantwortlich für die Organisation des Maskenballs am Samstag, des Umzugs, der Kinderfasnacht und der Uslumpete am Sonntag. Schönenbergers Rücktritt erfolgt zielgenau auf den grössten Umzug in seiner Laufbahn. 51 Gruppen werden mitmachen.

«Wir hatten immer ein motiviertes, gutes Team im Fakomo beisammen, darum habe ich mich solange an vorderster Front für die Fasnacht engagiert», gibt das Fasnachtsurgestein Chläus Schönenberger preis. Besonders gefreut habe ihn, dass die Schulen und Vereine immer aktiv mitgemacht haben und sich an den Umzügen aktuelle und aufwendige Sujets ausgedacht haben.

Vorfreude auf viele fröhliche Gesichter

Präsidenten-Nachfolger und Mitglied der IG Mosliger Fasnacht, Thomas Näf, freut sich jetzt schon auf die vielen fröhlichen Gesichter und die gute Stimmung während der Fasnachtstage. «Der Sonntag zieht mich immer besonders in den Bann.

Aber auch der Maskenball, der über Mosnang hinaus beliebt ist und die jeweilige Maskenprämierung ist ein Highlight. Zudem hat die Mosliger Fasnacht mit den vier Tagen weiter an Attraktivität gewonnen.» Beide, der abtretende Präsident Chläus Schönenberger wie der neue Präsident Thomas Näf, freuen sich darüber, dass mit den Anlässen des Fakomo die Mosnanger Vereine unterstützt werden können und dass diese das Engagement auch sehr schätzen. (pd/lim)