Mosnang Von Klein bis Gross: Der Schnebelhorn Panoramatrail bot für alle Ambitionen etwas Der Schnebelhorn Panoramatrail fand zum siebten Mal statt. Schon am Vorabend des samstäglichen Hauptevents wurde in zahlreichen Kategorien um Sekunden und Ruhm gesprintet.

Am Vorabend des Schnebelhorn Panoramatrails dürfen auch die Kleinsten starten. Bild: Christoph Heer

Sechsjährige und Jüngere, Zehnjährige, Vierzehnjährige, Dreierteams in der Plauschstafette und alle Mosnanger Einwohner sowie solche, die in der Gemeinde arbeiten, starteten schon am Freitagabend in diversen Kategorien, ehe am Samstag die Hauptherausforderung des Schnebelhorn Panoramatrails wartete.

So startete der 14-jährige Raffael Eigenmann am Freitag in der Kategorie Schüler A. Dort meisterten die Teilnehmenden drei Runden, was eine Gesamtdistanz von 2400 Metern bedeutete. «Ich habe schon öfter teilgenommen und es macht immer wieder Spass, hier zu sein», so Eigenmann.

Er habe sich vor dem Start sehr gut gefühlt, die äusseren Bedingungen mit Temperaturen um die 20 Grad seien perfekt gewesen. «Natürlich kam ich ungemein ins Schwitzen und hinten raus hatte ich immer mehr Mühe mein eingeschlagenes Tempo beizubehalten. Doch es hat gereicht», freut er sich. Raffael Eigenmann gewann seine Kategorie mit einem beträchtlichen Vorsprung.

Über 600 Teilnehmer machen den Anlass zum Erfolg

Der Schnebelhorn Panoramatrail fand am Freitag und Samstag zum siebten Mal statt. Bild: Christoph Heer

Für OK-Präsidentin Rita Hedley war das ganze zweitägige Lauffest ein erfolgreicher Anlass. Am Freitag seien rund 300 Teilnehmer und am Samstag noch einmal knapp 300 Starter zum Schnebelhorn Panoramatrail gezählt worden, sowie 63 Starter auf der Strecke Moslig (8 Kilometer). «Dazu die vielen Zuschauer, die für eine bombastische Atmosphäre sorgten, was wollen wir mehr? Von den kleinsten bis zu den ältesten Teilnehmenden, sie alle haben mit ihrer professionellen Art dazu beigetragen, dass einmal mehr ein tolles, erfolgreiches Laufsportwochenende hinter uns liegt», hielt Hedley fest.

Am Samstag konnte Jens-Michael Gossauer aus Jona den 7. Schnebelhorn Panoramatrail in 1:28:58 für sich entscheiden. Das Podest komplettierten dabei Stefan Richle aus Wattwil (Platz 2) und Marco Wildhaber aus Thusis. Bei den Frauen gewann Livia Hofer aus Aadorf (1:48:51).