Schreinerlehrling wird zum Möbeldesigner: Valentin Länzlinger fertigt ein besonders Stück an

Über 100 Arbeitsstunden hat der Schreinerlehrling Valentin Länzlinger aus Mosnang in sein Designer-Lowboard gesteckt. Das Möbel aus Eschenholz mit Olivenholzfronten sowie einer indirekten LED-Beleuchtung wird an der Offa in St.Gallen ausgestellt.