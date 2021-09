Mosnang Schnebelhorn Panoramatrail: Der höchste Zürcher rennt auf den höchsten Zürcher – nachdem er selbst den Startschuss gab Der Schnebelhorn Panoramatrail sei einer der schönsten Läufe schweizweit. Das sagen nicht nur Hobbysportler, auch Marathon-Europameister Viktor Röthlin ist dieser Meinung. Zum Halbmarathon starten am Samstagmittag rund 330 Läuferinnen und Läufer, darunter auch Benno Scherrer, Kantonsratspräsident Kanton Zürich.

330 Läuferinnen und Läufer starteten am Schnebelhorn Panoramatrail. Bild: Christoph Heer

Der Gipfel des Schnebelhorns liegt auf 1292 Meter über Meer. Damit ist er der höchste Punkt des Kantons Zürich. Als Kantonsratspräsident amtet aktuell Benno Scherrer. Auch der höchste Zürcher war also am Start beim Rennen auf den höchsten Zürcher. Nachdem er selbst den Startschuss gab, bewältigte Scherrer die Strecke in überzeugenden 2:35:10 Stunden.

21,1 Kilometer misst dieser Halbmarathon mit einer Höhendifferenz von rund 790 Metern verlangt er den Läuferinnen und Läufern alles ab. Nachdem er die Startpistole abgelegt hatte, fand Scherrer noch Zeit für ein kurzes Gespräch. Dann sagte er augenzwinkernd: «Jetzt muss ich aber los.»

Benno Scherrer, Kantonsratspräsident des Kantons Zürich, gibt den Startschuss. Dann lief er selber mit. Bild: Christoph Heer

Teilnehmerzahl tendiert in Richtung Normalität

Einmal mehr gelang der Läuferriege Mosnang ein perfekter Ablauf des Panoramatrails. OK-Präsidentin Rita Hedley freute sich, dass nach der abgespeckten Version vom vergangenen Jahr wieder rund 330 Teilnehmer am Start zum Halbmarathon waren. Sie sagte:

«Normalerweise haben wir bis zu 500 Läufer am Start. Für dieses Jahr sind wir jedoch sehr zufrieden.»

Neben dem Halbmarathon fanden auch der Lauf Moslig 8000 (8500 Meter Geländelauf und Nordic Walking), die Selina-Büchel-Runde (800 Meter Schülerstrecke), die Plausch-Stafette (Spass in Dreierteams) und das Kids Fun Race (für die Jüngsten) statt. Bei Moslig 8000 dauert es nur gerade

30 Minuten, bis Simon Walter aus Sulgen auf die Zielgerade einbog. Kurz nach dem Einlauf meinte der Sieger:

«Ich bin zufrieden, doch es wäre noch mehr möglich gewesen. Ich bin am Anfang etwas zu schnell rein, die Wärme tat ihr Übriges.»

7 Bilder 7 Bilder Bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein ist es wichtig, schon vor dem Start genügend zu trinken. Bild: Christoph Heer

Derweil sorgte Speaker Karl Bürge dafür, dass die Zuschauer im Start- und Zielgelände immer auf dem Laufenden waren. Vor dem Start richtete Bürge auch seinen Dank an die Landbesitzer, Feuerwehr, Guggenmusik, Behörden, Sponsoren und alle Helfern. OK-Präsidentin Rita Hedley bestätigte: «Ohne die grossartige Unterstützung könnten wir als Läuferriege Mosnang diesen Grossanlass kaum stemmen.»