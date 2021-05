MOSNANG Mit einer Decke aus PET: In diesem Gästehaus hat es keine Rezeption Abgebrochen wurde vor ziemlich genau einem Jahr. Dieser Tage öffnet nun im beschaulichen Mosnang das neue Gästehaus Krone-Lodge. Auf Bedienung an der Rezeption muss man bestimmt nie warten. Denn das Check-in erledigt der Kunde am Automaten. Auch in der eigentlichen «Krone» ist einiges gegangen.

Die letzten Arbeiten sind gemacht: Die Familien Wohlgensinger und Schneider mit Töchterchen Luisa freuen sich auf Gäste. Bild: Fränzi Göggel

«Kronen-Lodge»? Sie steht dort, wo einst das alte Bürge-Marie-Haus stand – im Unterdorf von Mosnang. Das Abbruchobjekt wurde 2012 von Lisbeth und Walter Wohlgensinger aus Mosnang erworben. Es sei ein schitteres Gebäude gewesen, innen wie aussen. Lisbeth und Walter Wohlgensinger sagen unisono:

«Ohne uns im Vorfeld gross Gedanken zu machen, planten wir, die Liegenschaft abzureissen und ein Gästehaus aus Schweizer Holz zu bauen. Wie wir dieses betreiben wollen, wussten wir damals noch nicht.»

Während der Planungsphase kam es zum Gespräch mit Philipp Schneider, dem Chef der «Krone» Mosnang. Die Wirtefamilie Schneider brauchte keine lange Bedenkzeit. Sie entschied sich, zusammen mit dem Ehepaar Wohlgensinger das Experiment zu wagen. Gleichzeitig realisierten Schneiders das Projekt des neuen Saals, samt Umbauten in ihrem Restaurant Krone. Die Krone Mosnang AG als Pächterin der «Krone-Lodge» betreibt diese und möchte damit Synergien nutzen. Der Gast erledigt das Check-in/out am Automaten am Haupteingang selbst. Auf eine manuell besetzte Rezeption wurde verzichtet. Die Räume sind mit allem eingerichtet, was der Gast braucht. «Das Motto lautete ‹Klein, aber fein›», sagt Lisbeth Wohlgensinger. Die Pächter rechnen mit einem bunt durchmischten Zielpublikum, von E-Bike-Fahrern bis hin zu Monteuren.

In fünfter Generation

Seit dem Jahr 1891 ist das Restaurant Krone Mosnang im Besitz der Familie Schneider. Das Haus wird seit 2017 von Philipp Schneider und seiner Frau Astrid in der fünften Generation als Familienbetrieb geführt. Der 34-jährige gelernte Koch ist zweifacher Familienvater und Hobbyfischer.

Seine Eltern, Rita und Bruno Schneider, sind ihm eine wichtige Stütze im Betrieb. Vater und Sohn stehen zusammen in der Küche. «Obwohl ich meine Kochlehre im elterlichen Betrieb machte, musste ich als Chef erst lernen, mit meinem Vater gemeinsam zu kochen. Bis ich merkte, dass der Erfolg meiner Eltern darauf beruht, den Gästen regionale, hochstehende Gerichte anzubieten, brauchte es viele Gespräche», sagt Bruno Schneider. Mit dem Umbau der Küche und dem Bau des neuen Saals sind auch neue Produktionsmethoden eingeführt worden. Astrid Schneider ist gelernte Floristin. Sie ist zuständig für die Dekoration, zugleich die rechte Hand von Philipp – und als Mutter und Hausfrau oft im Hintergrund.

Wegen Corona früher fertig

Mit dem Bau des neuen Saals erweitert die «Krone» Mosnang die Kapazität um rund 200 Sitzplätze. Der Saal kann in drei Räume unterteilt und vielseitig genutzt werden, etwa als Seminarraum oder für Feste und Hochzeiten. Damit die Schallemissionen im angenehmen Bereich liegen, liess die Bauherrschaft eine Akustikdecke aus recyceltem PET einbauen.

Der ehemalige Saal heisst jetzt «Krone-Gnuss» und ist die Beiz der «Krone», geeignet nach wie vor für ein Handwerker-Znüni, ein Feierabendbier in lustiger Runde wie auch zum Tafeln.

Durch das geschlossene Restaurant infolge der Coronapandemie konnte die Bauzeit um zwei Monate verkürzt werden. Darum kann zusammen mit der Eröffnung der «Krone-Lodge» auch die Einweihung der modernisierten «Krone» gefeiert werden. Dies geschieht zwischen dem 21. und dem 23. Mai an Tagen der offenen Tür. Ein Schutzkonzept ist ausgearbeitet worden.