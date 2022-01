MOSNANG Interessenten für den Wärmeverbund brauchen mehr Bedenkzeit Ein Mitglied der Energiekommission der Gemeinde Mosnang wirbt für das Heizen mit Holz und appelliert an die Hausbesitzer im Dorf, ihre Liegenschaft an den von Alex Stadler geplanten Wärmeverbund anzuschliessen. Stadler wiederum erwägt, die Bedenkzeit für die Hausbesitzer auszudehnen. Er spricht aber von einem grossen Interesse für das Projekt.

Peter Blöchlinger aus Mosnang formuliert in einer Zuschrift an die Redaktion dieser Zeitung einen flammenden Appell. Die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer im Dorf Mosnang sollten sich zum Anschluss an den geplanten Holzwärmeverbund entschliessen, wenn ihre Liegenschaft sich im Perimeter befinde. So zu heizen, sei zwar etwas teurer als mit anderen Methoden, man könne aber den Strom, den die Wärmepumpen bräuchten, besser nutzen als für Heizzwecke. Das findet Peter Blöchlinger, der Leiter des Werkhofs und Mitglied der Energiekommission der Gemeinde ist.

Zudem moniert er die fehlende Langzeiterfahrung mit Tiefenbohrungen für Erdsonden und befürchtet eine Gefährdung des Trinkwassers, da in den Schläuchen der Bohrungen nicht nur Wasser, sondern auch Kühlmittel zirkuliere. Das Gebiet, in dem der Wärmeverbund geplant sei, sei zum grössten Teil ebenfalls das Gebiet, welches das Grundwasser für die Wasserversorgung liefere.

Positive Erfahrungen vom Wärmeverbund in Hintergoldingen

Wenn man das Holz verbrenne, verbrauche das gleich viel Sauerstoff wie wenn man es im Wald verrotten lasse, und der Feinstaub könne mit Filtern zurückgehalten werden. In Hintergoldingen sei ebenfalls ein Wärmeverbund mit langen Leitungen erstellt worden, schreibt Peter Blöchlinger.

Diejenigen, die sich dem Verbund angeschlossen hätten, seien sehr zufrieden, obwohl einige Fernwärmebezüger zwei, fünf oder zehn Jahre junge Heizungen ersetzt hätten. Nun müssten sie sich nicht mehr um den Kaminfeger und die Heizungskontrolle kümmern. Er habe dort früher gewohnt und kenne einige Einwohner in Hintergoldingen, versichert Peter Blöchlinger auf eine entsprechende Nachfrage.

Investitionen von mehr als drei Millionen Franken geplant

Der Wärmeverbund soll im Gebiet Unterdorf-Hinterdorf-Zentrum entstehen. Die Heizzentrale könnte gegenüber dem Werkhof zu stehen kommen. Neben öffentlichen sollen auch private Gebäude angeschlossen werden. Das Leitungsnetz dürfte rund drei Kilometer messen.

Die Investitionen werden mit ungefähr 3,5 Millionen Franken veranschlagt. In fünf Jahren sollen gemäss Angaben im Internet-Auftritt der Gemeinde 29 Anschlüsse realisiert werden können. Diese würden eine Leistung von etwa 1000 Kilowatt benötigen.

Frist für Antwort soll verlängert werden

Bis Ende 2021 hätten interessierte Liegenschaftsbesitzer eine Absichtserklärung für den Wärmebezug unterzeichnen sollen. Die Frist sei extrem kurz gewesen, räumt der Initiant des Wärmeverbunds, der Holzunternehmer Alex Stadler, ein. Eventuell würden Interessenten mehr Bedenkzeit brauchen. Das hätten ihm verschiedene Personen gesagt.

Einige Interessenten benötigten zudem sehr rasch eine Lösung, während andere ihre Heizung noch zwei, drei Jahre weiterbetreiben wollten, bevor sie sich einem Verbund anschliessen würden. Er müsse deshalb noch weitere Abklärungen vornehmen, sagt Alex Stadler.

Rund 40 Anfragen von Interessenten

Generell sei die Nachfrage nach einem Holzwärmeverbund sehr gross. Er habe von verschiedenen Einwohnerinnen und Einwohnern von Mosnang gehört, dass das Projekt eine gute Sache sei und deshalb Unterstützung verdiene. An die Informationsveranstaltung im November seien ja rund 50 Personen gekommen, dies bei 20 Anmeldungen.

Rund 40 Anfragen seien bisher eingegangen von Personen, die ihr Interesse an einem Anschluss bekundeten. Es habe aber auch einige Absagen aus Kostengründen gegeben, räumte Alex Stadler ein. Das Problem sei bekannt: Alle seien für die Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen, aber wenn sie Geld ausgeben sollten, sehe es anders aus.

Planungssicherheit für Bezüger soll gegeben sein

Weiter versichert Alex Stadler auf eine entsprechende Frage, dass die Abnahmepreise für die Wärme konstant blieben, sodass die Bezüger eine gewisse Planungssicherheit haben. Bedingung sei, dass das Holz nicht massiv im Preis steige. Das sei so kalkuliert worden, sagt Alex Stadler.

Für einen Start des Wärmeverbunds sollte die Abnahme von 1000 Kilowattstunden zugesichert sein. Dieses Ziel werde erreicht, wenn alle, die ihr Interesse bekundet hätten, einen Vertrag unterzeichneten.

Ein nachträglicher Anschluss an den Wärmeverbund sei innerhalb gewisser Grenzen ebenfalls möglich, bestätigt Stadler. Hingegen könne er noch nicht sagen, ob sich allenfalls statt dem vorliegenden ein anderer – kleinerer oder aber grösserer – Perimeter aufdränge.