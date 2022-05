Mosnang Innenentwicklung des Dorfs: Bürgerschaft fordert Konzept für Parkplätze und einen Begegnungsplatz Der Gemeinderat Mosnang hat an einer öffentlichen Veranstaltung seine Strategie zur Innenentwicklung zur Diskussion gestellt. Einige der Vorschläge von den Teilnehmern sollen aufgenommen werden.

Einbezug der Bevölkerung: In Gruppen wurde intensiv über die behördliche Strategie zur Siedlungsentwicklung diskutiert. Bild: Josef Bischof

Der Gemeinderat Mosnang hat den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich im Vorfeld des kommunalen Richtplanes zum Innenentwicklungskonzept zu äussern. Am Dienstagabend wurde es vom Raumplaner Jonathan Graf im Oberstufenzentrum erläutert. Rund 30 Interessierte haben sich informieren lassen und sich anschliessend in Workshops über die Pläne gebeugt.

Bei einer Bewertung der Diskussionsergebnisse waren ein Gesamtkonzept für die Parkplatzsituation und ein Begegnungsplatz im Dorfzentrum die am häufigsten genannten Forderungen. Kritisiert wurde im Besonderen das Wildparkieren durch Wanderer an schönen Wochenenden in Mühlrüti und Libingen. Aber auch die Situation im Zentrum von Mosnang wurde angesprochen, die durch eine Tiefgarage gelöst werden soll.

Eine zielgerichtete Innenentwicklung als Pflichtaufgabe

Wie soll Mosnang in 30 Jahren aussehen? Mit dieser Frage hat der Gemeinderat Mosnang 2019 den Revisionsprozess der Ortsplanung angestossen. Gemeindepräsident Renato Truniger gab zu Beginn des Anlasses einen Überblick über die bisherigen Planungsschritte.

Die Gemeinde arbeitet mit dem Büro für Raumplanung ERR aus St.Gallen zusammen. Raumplaner Jonathan Graf zeigte die nationalen und kantonalen Grundlagen für die Ortsplanung auf. Das Bundesgesetz für die Raumplanung ist 2013 vom Volk genehmigt und 2014 in Kraft gesetzt worden.

Planungsfachpersonen und Gemeindepräsident: Nikola Stadler, Renato Truniger und Jonathan Graf. Bild: Josef Bischof

Das kantonale Planungs- und Baugesetz bildet seit 2017 die Basis. Darin wird eine zielgerichtete Innenentwicklung vehement gefordert und den Gemeinden als Aufgabe übertragen.

Mosnang muss eine Hektare Bauland auszonen

Der kantonale Richtplan begrenzt das Siedlungsgebiet eng. Bauland, das den Bedarf von mehr als 15 Jahren deckt, muss ausgezont werden. Mosnang ist eine von sieben Gemeinden im Kanton St.Gallen, die das trifft. 1,1 Hektaren müssen ausgezont werden.

Mosnang sah sich in diesem Zusammenhang zur Erarbeitung eines Arbeitsprogramms für die Auszonungen genötigt. Als Basis für die Revision der Ortsplanung ist ein Innenentwicklungskonzept zwingend. Für die Erweiterung einer Bauzone ist eine ÖV-Erschliessung unabdingbar. Neueinzonungen von Einfamilienhausquartieren sind nicht mehr statthaft.

Jonathan Graf unterstrich die Bedeutung der Innenentwicklung:

«Eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen ist zentral für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde.»

Sie gewährleiste eine quantitatives und qualitatives Wachstum. Bestehende Quartiere und Dorfkerne werden zum Nutzen der Bevölkerung aufgewertet, Natur- und Erholungsräume sowie Landwirtschaftsflächen geschont.

Gebiet unter Ortsbildschutz soll verkleinert werden

Auswertung der Resultate der Workshops. Raumplaner Jonathan Graf und Schulpräsident Max Gmür. Bild: Josef Bischof

Die Diskussionen in den Gruppen wurden ernsthaft und intensiv geführt. Dabei zeigte sich, dass es leichter ist, in den Grundzügen Übereinstimmung zu finden als sich in Details zu einigen. So fand die Forderung nach Grünzonen in den Wohngebieten rasch Zustimmung. Bei konkreten Objekten spielten aber oft subjektive Beurteilung oder Eigennutz eine Rolle.

Eine gewisse Skepsis zeigte sich gegenüber behördlicher Entscheidungsfreiheit. Gefordert wurde eine Reduktion des Ortsbildschutzgebietes. Zusätzliche Auflagen zum bestehenden Recht wurden als unnötig erachtet.

Die Strategien der Siedlungsentwicklung und deren Beurteilung durch die Versammlungsteilnehmer erfolgten nach den vier Aspekten Aufwerten, Weiterentwickeln, Umstrukturieren und Erhalten. Behörden und Planer bekamen Rückmeldungen zu allen Aspekten, teils zu ganzen Gebieten und Quartieren, teils zu einzelnen Gebäuden und Anlagen.

Obwohl die Verabschiedung des Innenentwicklungskonzeptes in der Kompetenz des Gemeinderates liegt, will die Behörde gemäss der Beteuerung durch den Gemeindepräsidenten versuchen, den Vorschlägen aus der Versammlung Rechnung zu tragen.