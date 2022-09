Mosnang Im Eiltempo zum Kultlauf – am Samstag werden beim sechsten Schnebelhorn-Panoramatrail mehrere hundert Teilnehmende erwartet Vor zwei Jahren gehörte Viktor Röthlin zu den Teilnehmern des Halbmarathons, der von Mosnang auf das Schnebelhorn und zurück führt. In diesem Jahr kann die Innerschweizer Lauflegende zwar nicht dabei sein, die Vorfreude bei OK-Präsidentin Rita Hedley ist trotzdem gross.

Laufveranstaltungen sind in der Gemeinde Mosnang seit Jahrzehnten Tradition. Hier der Start des Schnebelhorn-Panoramatrails im Jahr 2019. Bild: Beat Lanzendorfer

Laufveranstaltungen sind in Mosnang seit Jahrzehnten Tradition. Mit dem im Jahr 2017 neu ins Programm aufgenommenen Schnebelhorn-Panoramatrail tragen die Organisatoren der Läuferriege Mosnang den heutigen Bedürfnissen Rechnung.

Bei dem innert kurzer Zeit zum Kultlauf avancierten Halbmarathon werden am Samstag im Sportlerdorf mehrere hundert Läuferinnen und Läufer erwartet. Nebst der Strecke über 21 Kilometer sind noch weitere Kategorien im Angebot. Gestartet wird das Laufwochenende mit den Kinder- und Plauschwettkämpfen am Freitagabend.

Zeit für einen einheimischen Sieg ist reif

Die Aussichten für einen Sieg einer Einheimischen oder eines Einheimischen waren noch selten besser als in diesem Jahr. Dazu sagt OK-Präsidentin Rita Hedley: «Streckenrekordhalter Stephan Wenk aus Bertschikon kam im vergangenen Jahr nach 1:25:38 Stunden ins Ziel. Er und Vierfachsieger Raphael Sprenger aus Zürich können am Samstag leider nicht dabei sein.» Das erhöhe aber die Chancen auf einen Sieg eines Einheimischen immens. Dazu sagt sie weiter:

Rita Hedley, OK-Präsidentin Schnebelhorn-Panoramatrail. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ein Exploit traue ich in erster Linie dem Wattwiler Stefan Richle und dem Lütisburger Sven Lusti zu.»

Bei den Frauen sei hingegen noch unklar, ob die aktuelle Streckenrekordhalterin (1:41:04 Stunden – 2021) und OL-Kadermitglied Paula Gross wieder mit von der Partie ist. Falls die Bronzemedaillengewinnerin an den Schweizer Meisterschaften über die Langdistanz vom letzten Sonntag auf der Sellamatt antritt, dürfte es ihr Ziel sein, nebst dem Tagessieg ihre eigene Rekordzeit zu unterbieten. Stammgast Michela Segalada, Winterthur, Siegerin 2019, kann verletzungshalber nicht dabei sein.

Der Freitag gehört dem Nachwuchs

Während am Samstag nebst der Königsdisziplin Schnebelhorn-Panoramatrail auch der Acht-Kilometer-Lauf «Moslig 8000» für Juniorinnen und Junioren, Joggerinnen und Jogger sowie das Nordic Walking auf dem Programm stehen, gehört der Freitagabend zur Hauptsache den Kleinsten.

Analog zur Erstauflage des Vorjahres beginnen ab 18 Uhr die Kinder- und Plauschwettkämpfe. Neu können sich die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde beim «Schnellschte Mosliger/Schnellschti Mosligerin» messen.

Startberechtigt sind alle ab Jahrgang 2006 oder älter. Als Wettkampfstrecke dient die Selina-Büchel-Runde über 800 Meter. Anmeldungen sind online unter www.schnebelhorn-panoramatrail.ch bis am Mittwoch möglich. Spätentschlossene können sich am Freitag und am Samstag auch noch vor Ort anmelden.