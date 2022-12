Mosnang Hochkarätig: Ein olympische Medaillengewinnerin und eine Weltmeisterin am diesjährigen Radball-«Grümpi» in Mosnang 140 Mannschaften beteiligten sich am Wochenende beim 47. Mosnanger Radball-«Grümpi». Mit der diesjährigen Team-Mountainbikeweltmeisterin Ramona Forchini, und der Innerschweizerin Linda Indergand, Bronze bei den Olympischen Spielen 2021 in Peking, waren zwei prominente Bikerinnen dabei.

Vereinspräsident Gregor Schnellmann (links) und OK-Präsident Pascal Schönenberger mit den «Wilden Hühnern» Ramona Forchini (links) und Linda Indergand. Bild: Beat Lanzendorfer

Mountainbikerinnen können es auch mit dem Radballvelo. Am Wochenende fand in Mosnang zum 47. Mal das Radball-«Grümpi» statt. Zu den Teilnehmenden gehörten die Toggenburger Profibikerin Ramona Forchini, Team-Weltmeisterin im August im französischen Les Gets, und die Innerschweizerin Linda Indergand.

Die 29-Jährige gewann an den Olympischen Sommerspielen 2021 in Peking die Bronzemedaille. Das damalige Rennen ging in die Geschichte ein, weil das Podest komplett in Schweizer Hand war. Vor Indergang holte sich Jolanda Neff Gold, dahinter folgte auf Platz 2 Sina Frei.

Nicht zum ersten Mal auf dem Radballvelo

Obwohl ein Mountainbike mit einem Radballvelo nicht zu vergleichen ist, kamen die beiden Profi-Bikerinnen mit dem etwas anderen Drahtesel gut zurecht und gewannen die Kategorie Plausch bei den Frauen. Der Grund, weshalb die Altdorferin zu Gast im Toggenburg war, ist der Radballverein ihrer Heimatstadt. Dazu sagt sie:

«Ramona hat mich spontan angefragt, ob ich ans Grümpi nach Mosnang mitkomme. Ich habe unter der Bedingung zugesagt, dass sie in die Innerschweiz kommt und sich mit mir am Altdorfer Grümpi beteiligt.» Das war Anfang Dezember. Linda Indergang hat zwar schon früher immer wieder Radball gespielt, nach eigener Aussage aber seit mindestens zehn Jahren nicht mehr.

Über den Besuch der beiden Weltklasseathletinnen freute sich auch RMV-Präsident Gregor Schnellmann: «Ramona ist Mitglied unseres Vereins und hat, wenn es ihre Zeit zulässt, bei Veranstaltungen auch schon mitgeholfen.»

Radball hat in Mosnang eine grosse Bedeutung

Schnellmann, der dem Verein als Präsident seit elf Jahren vorsteht, ist glücklich, dass das «Grümpi» nach dem zweijährigen Coronaunterbruch endlich wieder stattfinden durfte. «Der dreitägige Anlass ist unsere wichtigste Einnahmequelle.» Er selber betätigt sich am «Grümpi» jeweils als Helfer. Die Verantwortung in Händen trägt das dreiköpfige OK mit Präsident Pascal Schönenberger.

Radball statt Fussball: Alexandra Brändle (vorne links) und Samira Heeb vom Team FF Toggenburg für einmal in einer ungewohnten Sportart. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie verwurzelt Radball im Sportlerdorf Mosnang ist, unterstreicht die Anzahl von 140 teilnehmenden Mannschaften. Allein am Samstag in den Kategorien «Plausch» waren es 90. Hierzu erklärt Schnellmann weiter: «Mosnang ist auch durch uns Radballer und durch die Seilzieher bekannt geworden. Wenn es uns nicht gäbe, würde dem Dorf etwas fehlen.»

Das Engagement des Vereins wird im Gemeindehaus wohlwollend zur Kenntnis genommen. Beim Neubau zweier Garderoben in der Radballhalle hat die Gemeinde einen finanziellen Zustupf geleistet. Die Vereinsmitglieder ihrerseits haben rund 700 Fronstunden geleistet, damit die rund 170'000 Franken Gesamtkosten gestemmt werden konnten.

Der Verein feiert bald sein Hundertjähriges

Über die Zukunft macht sich Schnellmann keine Sorgen: «Der Verein feiert im 2025 sein hundertjähriges Bestehen, die Planungen für ein Fest haben wir bereits gestartet.» Ob er dann noch an der Spitze des Vereins steht, lässt er offen: «Ich bin seit 20 Jahren im Vorstand, davon elf Jahre Präsident. Wir sind dem Nachwuchs noch nie im Weg gestanden.»

Wenn vorher jemand das Präsidentenamt übernehmen möchte, werde er Hand bieten. Zuerst aber gelte es, Pascal Schönenberger noch etwas zu bearbeiten. Der 33-Jährige ist seit 15 Jahren Vorstandsmitglied und seit gut zehn Jahren OK-Präsident des «Grümpi». «So genau weiss ich das gar nicht mehr.» Aus beruflichen Gründen hat er nun seinen Rücktritt in Aussicht gestellt.

Und wenn die beiden irgendwann nicht mehr im Vorstand sind: Sowohl Schnellmann als auch Schönenberger dürften dem Verein auch in Zukunft erhalten bleiben. Und unter den 270 Vereinsmitgliedern wird sich bestimmt jemand finden, der die zehn Aktiv- und acht Juniorenteams in die Zukunft führt.

Björn Vogel und Rafael Artho feierten am Samstag in Schöftland einen weiteren Turniersieg. Bild: PD