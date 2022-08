Mosnang Das Open Air Friendsheep öffnet sich für die Bevölkerung Drei Tage, 16 Bands und viel Party in Dietenwil: War das Open Air «Friendsheep» im vergangenen Jahr noch ein privater Anlass, wurde es diesmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das Open Air Friendsheep fand vom 5. bis 7. August 2022 das erste Mal öffentlich in Mosnang statt. Bild: Christoph Heer

Schon am Freitag tummelten sich rund 350 Besucher auf dem Festival-Areal und brachten Stimmung mit. Diese Stimmung brach auch nicht ab, als es zu regnen begann, sagen die Organisatoren am Samstagnachmittag. Der Freitag sei enorm gut verlaufen und man sei sehr zufrieden mit dem Besucherandrang, erzählt Lukas Püntener vom Organisationskomitee:

«Obschon die Bands noch unbekannt sind, hatten die Besucher Freude, ihnen zuzuhören und mitzutanzen.»

OK-Kollege Patrick Forster ergänzt, dass man überrascht war, dass am Freitag so viele Personen kamen. Zu einem ersten Fazit liess sich das vielköpfige Organisationskomitee schon am Samstag hinreissen: Es laufe alles reibungslos. Keine Spur von Littering, gut gelaunte Besucher, tolle Bands und ein harmonisch-funktionierendes Team, hält das OK fest. «Natürlich sind wir auch froh und dankbar, dass uns rund 60 freiwillige Helferinnen und Helfer unterstützen», sagt Lucas Meier.

Remo Forrer als Headliner

Auch Remo Forrer trat in Mosnang auf. Bild: Christoph Heer

Am Samstag trat der einstige Gewinner von «The Voice of Switzerland» Remo Forrer auf. Mit der Unterstützung seines Gitarristen sang sich der Ostschweizer Sänger schnell in die Herzen der Besucherinnen und Besucher. «Remo kam uns äusserst sympathisch entgegen und verzichtete auf einen Grossteil seiner Gage», erklärt Patrick Forster. Dankbar zeigt sich das Organisationskomitee auch gegenüber weiteren Protagonisten:

«Dass wir unser Friendsheep Open Air an diesem Ort durchführen konnten, ist selbstredend auch den Anwohnern und den Landbesitzern zu verdanken.»

Natürlich ziehe das OK erst nach den drei Tagen ein abschliessendes Fazit um zu entscheiden, ob es im kommenden Jahr eine weitere Ausgabe geben wird. Potenzial sei aber mit Bestimmtheit vorhanden und die Motivation Aller regelrecht spürbar. «Natürlich lernen wir noch dazu, aber für diese Premiere dürfen wir enorm zufrieden sein», sagt Lucas Meier.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des «Daydance». Bei freiem Eintritt sorgten weitere Bands für musikalischen Genuss, inmitten von Wiesen und Wäldern in Mosnang.