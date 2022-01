Mosnang Cartoonistin und Künstlerin Angela Oberhänsli-Manser wuchs im Berggasthaus Chrüzegg auf – ihre ersten Sujets waren die Pferde dort auf der Alp Die Künstlerin wohnt heute in Mosnang, wo sie sich im Untergeschoss des Wohnhauses ein Atelier und einen Ausstellungsraum für ihre Bilder eingerichtet hat. Das künstlerische Talent wurde ihr quasi in die Wiege gelegt.

Angela Oberhänsli-Manser malt ihre Acrylbilder fotorealistisch. Bild: Fränzi Göggel

«Am Morgen früh, wenn die Kinder schlafen, oder tagsüber, wenn sie schön am Spielen sind, male ich am liebsten», sagt Angela Oberhänsli-Manser. Die 37-Jährige ist gelernte Coiffeuse, Hausfrau, Mutter, Cartoonistin und Künstlerin. Sie ist verheiratet mit Damian Oberhänsli-Manser und hat fünf Kinder im Alter zwischen 17 und eineinhalb Jahren, die den Alltag im grossen Einfamilienhaus beleben. «Meine Familie bedeutet mir alles», sagt sie mit einem Lächeln.

Die Künstlerin erinnert sich gerne an ihre Jugend und Schulzeit hoch oben auf der nebelfreien Chrüzegg. «Meine Mutter fuhr uns jeweils mit dem Auto in die Schule nach Wattwil. Mit 13, also ein Jahr früher als üblich, durfte ich die Mofaprüfung machen, weil wir so abgelegen wohnten.» Ab da sei sie im Sommer mit ihrem Cilo Töffli die geschotterte Bergstrasse hinunter und nach Schulschluss wieder herauf geholpert.

«Ich liebte das, nur vergessen durfte ich nichts, ich hätte wegen der Distanz keine Chance gehabt, das zu Hause zu holen.»

Gouache-Bild eines sennisch gekleideten Bauers. Bild: PD

Zmittag gab es für die Manser-Kinder jeweils bei den Grosseltern auf dem Bauernhof im Steintal oberhalb Wattwil. «Auch später, als ich während und nach der Lehre bei meinen Eltern auf der Chrüzegg wohnte und arbeitete, liebte ich dieses unbefestigte Strässchen. Das Fahren im Wald war für mich wie ein Abschalten und Abstand nehmen von allem», beschreibt Angela Oberhänsli-Manser ihren doch eher unkonventionellen Arbeitsweg. Im Winter wohnte die Familie Manser zusammen mit den Eltern von Vater Manser auf dem Hof im Steintal.

Ihre Bilder dekorieren das Berggasthaus

Zum Berggasthaus Chrüzegg, das ihre Eltern 1995 übernahmen, gehörte auch eine Alp. Neben Rindern und Kühen lebten dort auch zweimal eine Haflinger Stute und zwei Shettland Ponys. «Die erste Haflinger Stute kauften meine Eltern für die Therapie meines Bruders. Er ist ein Jahr jünger als ich und schwer behindert», erzählt Angela Oberhänsli-Manser.

Pferde sind bei Angela Oberhänsli-Manser hoch im Kurs. Bild: PD

Sie selbst sei ein ruhiges Kind gewesen, das oft im Zimmer malte – meist Pferde. Sie erinnert sich, dass sie etwa in der dritten Klasse ihrem Vater ein ihrer Meinung nach gut gelungenes Bild zeigte. Er aber kritisierte die Knie des Pferdes. Darauf ging das Mädchen in den Stall, betrachtete die Stute ganz genau, malte das Detail exakt, bis ihr Vater mit ihrem Werk zufrieden war.

«Noch heute zeige ich meinen Eltern meine Bilder, bevor ich sie einrahmen lasse.»

Ihre Mutter malte früher ebenfalls, meist Bauernmalerei, und ihr Vater verzierte Weissküfereiartikel mit Schnitzen. Heute stellen sie im Winter Produkte aus Ton her und schätzen die Bilder ihrer Tochter als Dekoration für das Berggasthaus.

Die eigene Technik selbst beigebracht

In der Unterstufe fiel das Mädchen mit ihrer Begabung zum Malen noch nicht besonders auf. In der Oberstufe begann sie, Comics zu zeichnen, und hatte einen Lehrer, der diese Art von Zeichnen über alles liebte. «Ich zeichnete oft für meine Mitschüler und wurde durch mein ganzes Umfeld in meinem Tun unterstützt.» Das erste Bild, das sie verkaufte, war ein Comic im Auftrag für einen Verein. Danach fing sie an, auch Logos oder Plakate zu zeichnen. Unter anderem malte sie das Plakat für die Metzgete in der Chrüzegg. Die Künstlerin sagt:

«Ich malte auch für Fremde lange gratis, bis ich mich nach reiflichem Überwinden entschied, einen Lohn für den grossen Zeitaufwand für meine Bilder zu verlangen. Über ein Honorar zu reden, fällt mir aber heute noch nicht leicht.»

Ein Mädchen in Tracht mit einer Kuh. Bild: PD

Angela Oberhänsli-Manser entwickelte ihre Technik selbst. Ihre mit Acryl- und Ölfarben erstellte Malerei, oft mit bäuerlichem Hintergrund, nennt sie fotorealistisch. Nicht selten entstehen ihre Bilder aus mehreren Fotos. Das kann etwa ein hübsches Mädchen, eine schöne Tracht und eine stolze Kuh sein, die sie zu einem Bild zusammenfügt. Auch Fahreimerbödeli oder Alphörner kommen der Künstlerin gelegen.

Gelernt hat sie das Malen nicht, einzig 2009 besuchte sie einen Airbrush-Kurs, konnte sich aber für diese Technik nicht begeistern. Seit kurzem malt die Künstlerin auch mit Gouache Farben. Gouache ist ein wasserlösliches Farbmittel aus gröber vermahlenen Pigmenten unter Zusatz von Kreide.

Gouache-Bild eines Bauers mit Lindauerli und Kuh. Bild: PD

Offen für alle möglichen Ideen

Aufträge für Kindergeschichten oder Witze und Comics für diverse Zeitungen zeichnet sie am Computer. «Aber für die Kindergeschichten fehlt mir am Computer das Liebliche. Ich möchte sie demnächst in Gouache probieren», sagt Angela Oberhänsli-Manser. Sie sei für alle Ideen offen. Zumindest wolle sie Neues probieren, das gebe Abwechslung. Sie malte schon im Auftrag vom Verband Mutterkuh Schweiz ein Kinderbuch, in dem beschrieben wird, wie ein Kälbli auf die Welt kommt. Im vergangenen Jahr hatte sie einen Auftrag für die Raiffeisenbank Mosnang. Flipcharts für Anlässe oder Titelbilder für Hochzeitsbücher gehören ebenfalls zu ihren Aufträgen.

Obwohl erst in Arbeit ist die Neugierde der beiden Ziegen bereits präsent. Bild: Fränzi Göggel

Diese Vielseitigkeit bedinge oft ein Zurückstellen der Acrylbilder. «Arbeite ich an einem Auftrag, muss ich meine Acrylsachen versorgen. Ich habe nicht gerne ein Chaos von angefangenen Bildern um mich herum», sagt sie. Eine grosse Stütze sei ihr ihr Ehemann.

«Nebst dem, dass er grosse Freude hat an meinen Bildern, beurteilt er sie auch kritisch. Ich liebe das und wir können darüber diskutieren.»

Obwohl viele ihrer Acrylbilder im Berggasthaus Chrüzegg hängen, träumt Angela Oberhänsli-Manser schon lange von ihrer eigenen Ausstellung in Mosnang. «Ich arbeite daran.»