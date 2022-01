MOSNANG Besserstellung von 1,6 Millionen Franken in der Rechnung 2021 Die Gemeinde Mosnang profitierte 2021 vor allem von Einnahmen, die über Budget lagen. Die Ausgaben im Bildungs- und im Sozialbereich fielen zudem tiefer aus als erwartet. Dazu kamen Buchgewinne und Aufwertungen im Finanzvermögen.

Die Rechnung der Gemeinde Mosnang schloss 2021 deutlich besser ab als erwartet. Das kann man den neusten Gemeindemitteilungen entnehmen. Die Besserstellung erreichte 1,6 Millionen Franken.

Budgetiert war ein Verlust in der Erfolgsrechnung von 327'200 Franken. Nun resultiert ein Gewinn von 1,29 Millionen Franken, der ins Eigenkapital fliesst. Dieses steigt auf 7,6 Millionen Franken.

Bei den Steuern – plus 327'000 Franken – und bei den Nachzahlungen für frühere Jahre – plus 304'000 Franken – resultierten Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag. Die Budgetierung müsse im Frühherbst abgeschlossen werden. Möglicherweise habe man unter dem Eindruck der Coronapandemie vor allem die Nachzahlungen zu pessimistisch veranschlagt, sagte Gemeindepräsident Renato Truniger.

Lebhafter Immobilienhandel bringt höhere Steuereinnahmen

Firmensteuern brachten 75'000 Franken mehr ein als erwartet. Er habe die Zahlen nicht im Detail analysiert, sagte Renato Truniger, aber in Mosnang spielten die Firmensteuern eine geringe Rolle. Gute Abschlüsse von einer oder zwei Firmen könnten solche Ausschläge erklären.

Der Immobilienmarkt war letztes Jahr lebhaft, was auch mit den tiefen Zinsen zu tun haben könnte. Bei den Handänderungs- und den Grundstückgewinnsteuern resultierte ein Plus von 125'000 Franken gegenüber dem Budget.

Bei den Immobilien des Finanzvermögens müssen mindestens alle zehn Jahre die Bewertungen aktualisiert werden. Hier resultiert aus Neueinschätzungen und Buchgewinnen nach Verkäufen eine Besserstellung von 210'000 Franken.

Die Schneeräumung schlug 2021 heftig zu Buche

Für die Schulen und für Soziales musste die Gemeinde 234'000 und 150'000 Franken weniger ausgeben als angenommen. Die Sozialausgaben seien 2021 sehr tief gewesen, was der guten Beschäftigungslage geschuldet sein könne. Auffällig sei, wie wenig sozialpädagogische Massnahmen nötig gewesen seien, sagte Renato Truniger. Im Asylwesen waren tiefere Saldi die Folge von Nachzahlungen des Bundes.

Es gab Ausgabenposten, die über Budget lagen. So rechnet die Gemeinde jeweils mit 150'000 Franken für die Schneeräumung. Letztes Jahr waren die tatsächlichen Ausgaben fast doppelt so hoch, was mit den grossen Schneefällen vom Januar 2021 zu tun hat.

Tieferer Steuerfuss bei den Parteien unbestritten

An der Bürgerversammlung vom Herbst 2021 hatte Ruben Schuler (FDP) eine Steuerfusssenkung von mindestens vier Prozent verlangt. Renato Truniger sagte gestern, dass bei einer Besprechung mit allen Ortsparteien diese erklärt hätten, dass sie eine solche Massnahme für 2023 erwarteten.

Ruben Schuler, FDP Mosnang. Bild: PD

Renato Truniger, Gemeindepräsident. Bild: PD

Der Gemeindepräsident liess gegenüber dieser Zeitung durchblicken, dass er eine vorsichtige Politik bevorzugt. Er sagte, dass man ja im Folgejahr erneut den Steuerfuss senken könne, wenn man jetzt langsam vorgehe. Zudem habe die Gemeinde Schulden und verfolge diverse Projekte, die Abschreibungen zur Folge hätten, sagte Renato Truniger.

Gegenüber dieser Zeitung sagte Ruben Schuler, persönlich erachte er angesichts der Besserstellung 2021 eine Steuerfusssenkung von mindestens sechs Prozentpunkten für 2023 als nötig. Das sei möglich, ohne dass die Gemeinde Leistungen abbauen müsse. In den vergangenen Jahren habe sie insgesamt um mehrere Millionen besser abgeschlossen als budgetiert.