Mosnang Das Bühnenbild steht, aber der Einsatz von Tieren muss noch koordiniert werden: Einen Monat vor der Premiere nimmt das Freilichttheater «Der Schwarze Tod» Form an Seit etwa einem Jahr plant die Bühne Thurtal zusammen mit dem Männerchor Mosnang und dem Kulturverein Mosnang ein Freilichttheater mitten im Mosliger Dorf. Für das Publikum wird ein Dach gebaut, doch die Schauspieler sind auch auf Regen vorbereitet.

Rund 60 Laienschauspielerinnen und -schauspieler werden das Stück inszenieren. Darunter auch viele Kinder. Bild: PD

Die Pest: die schlimmste Pandemie in der Weltgeschichte. Eine Krankheit, welcher knapp ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung zum Opfer fiel. In Mosnang löschte sie zwischen 1565 und 1569 sogar fast die Hälfte der Bevölkerung aus. Die damaligen Ereignisse wurden von einem Pfarrer schriftlich festgehalten.

Basierend auf diesen Schriften erstellte der Libinger Lehrer Emil Steiger 1903 das Theaterstück «Der Schwarze Tod oder der Letzte von Halden». Ein Werk basierend auf wahren Begebenheiten. 120 Jahre später wird das Stück nun zum sechsten Mal neu inszeniert. Unter der Leitung von Willy Hollenstein und der Regie von René Schnoz wird «Der Schwarze Tod» diesen Sommer zum ersten Mal unter freiem Himmel aufgeführt.

Die Inszenierung entstand in Zusammenarbeit zwischen dem Männerchor Mosnang, welcher die Rechte am Theaterstück hat, dem Verein Kultur Mosnang sowie der Bühne Thurtal. In Arbeit ist sie seit bald einem Jahr.

Auch Tiere auf der Bühne

«Die Vorbereitungen laufen sehr gut», sagt Willy Hollenstein, Präsident der Bühne Thurtal. Seit Februar sei er mit den rund sechzig Laienschauspielerinnen und -schauspielern regelmässig am Proben. «Insgesamt haben wir bisher dreissig Proben gehabt.» Bis zur Premiere am 7. Juli sollen nochmals etwa zehn bis zwanzig dazukommen. «Wir sind aber sehr zuversichtlich.» Die Mitwirkenden seien motiviert und voller Vorfreude. Doch nicht nur Menschen sollen auf der Bühne stehen. «Wir planen, auch Tiere in unser Spiel zu integrieren», so Hollenstein.

Geprobt wird mit dem Regisseur René Schnoz schon seit Februar. Bild: PD

Das Stück wird in Mosnang an einem Hang hinter der Metzgerei Näf stattfinden. Die Landschaft soll so gut wie möglich in das Stück integriert werden. Das bedeutet, dass einige Schauspieler und Schauspielerinnen auch mal hinter dem Hügel hervorkommen oder eben auch mindestens drei Pferde Heuwagen durch die Gegend ziehen.

«Bei einem Freiluftspiel ist es für mich eigentlich fast schon Pflicht, Tiere ins Stück zu integrieren», so Hollenstein. So gebe es auch Überlegungen, Kühe, Ziegen oder Hühner auf die Bühne zu holen. Wie genau sie das aber anstellen werden, sei noch nicht sicher. «Das muss alles noch koordiniert werden, damit sicher nichts schiefläuft.»

Regen ist kein Absagegrund

Unter freiem Himmel geprobt wurde das Stück bisher erst einmal. «Die Bühne befindet sich noch mitten im Aufbau. Erst diese Woche konnte das ganze Bühnenbild installiert werden», sagt Hollenstein. Auch die Tribüne werde erst in zwei Wochen aufgestellt. «Damit den Zuschauern der beste Komfort geliefert werden kann, wird die Tribüne überdacht sein.» So könne es auch mal regnen, ohne dass der Genuss des Stückes beeinträchtigt wird. Den Schauspielenden mache Regen nichts aus.

Die Kostüme lassen es zu, darunter noch wasserdichte Kleidung zu tragen. Bild: Carmen Wüest / Toggenburger Magazin

«Beim Spielen auf der Bühne ist man so auf seine Einsätze konzentriert, dass einem der Regen gar nicht richtig auffällt, geschweige, dass er stört», sagt Hollenstein. Auch seien die Kostüme so geschnitten, dass es den Schauspielerinnen und Schauspielern möglich wäre, wasserdichte Kleidung darunter zu tragen. «Natürlich wollen wir nicht, dass wir einen Auftritt bei Regen haben und am nächsten Tag alle krank sind», sagt der Präsident. Eine Absage werde aber höchstens bei starkem Wind oder heftigem Gewitter in Betracht gezogen.

10’000 Besucherinnen und Besucher

Bisher sei mit der Planung fast alles einwandfrei gelungen, zeitlich wie auch organisatorisch. Nur die Budgetierung des Stückes habe den Rahmen etwas gesprengt. «Wir haben knapp 520’000 Franken eingeplant. Wie es momentan aussieht, werden wir aber schliesslich auf rund 540’000 Franken kommen», sagt Hollenstein. Dies habe mehrere Gründe. Zum Beispiel hätten sie nicht so viele Sponsorengelder erhalten, wie sie gebraucht hätten, ebenfalls seien die Bühne und das Bühnenbild etwas teurer als geplant.

Das Bühnenbild wird etwas teurer als ursprünglich geplant. Hier wird es gerade bemalt. Bild: PD

Doch trotz des überzogenen Budgets sind die Organisatoren zuversichtlich. «Der Vorverkauf der Tickets läuft sehr erfreulich», so Hollenstein. Momentan seien die Zahlen etwa 12 Prozent über dem Verkaufsplan. Gerechnet wird bei den rund 16 Aufführungen mit insgesamt etwa 10’000 Besucherinnen und Besuchern.

«Das Thema der Pest ist natürlich sehr traurig und schwierig. Ich kann gut verstehen, wenn viele Personen davon abgeschreckt werden.» Doch dadurch, dass es ein regionales Stück sei, welches auch hier passiert sei und geschrieben wurde und somit viel Tradition in Mosnang habe, werde es bestimmt noch den einen oder anderen Interessierten anlocken.

«In unserem Stück ist alles regional. Seien es die Schauspieler und Schauspielerinnen oder eben das Stück selbst», sagt Hollenstein. Dadurch werde das Vorhaben auch von der Politik und der Wirtschaft der Gegend unterstützt. «Diese Zusammenarbeit gibt uns viel Freiheit und ist sehr schön. Wir sind wirklich sehr zuversichtlich für gelungene Auftritte.»