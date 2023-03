Mosnang 420 Unterschriften gesammelt: Mosnanger Bevölkerung wehrt sich mit Petition gegen Schliessung der Primarschule Dreien In den kommenden Jahren herrscht in der Primarschule Dreien in Mosnang akuter Mangel an Schülerinnen und Schülern. Deshalb sammelte eine Gruppe Bürger Unterschriften gegen eine mögliche Schulschliessung. Der Schulrat sagt aber, eine Entscheidung werde erst 2025 fallen.

Am Dienstagnachmittag wurde die Petition mit 420 Unterschriften an den Mosnanger Gemeindepräsidenten Renato Truniger (rechts) und den Schulratspräsidenten Max Gmür (2. von rechts) überreicht. Bild: PD

Es waren prominente Namen, die sich Mitte Februar formierten, um eine mögliche Schulschliessung in Dreien in der Gemeinde Mosnang zu verhindern. So schlossen sich die beiden Mosliger Kantonsräte Ruben Schuler und Mirco Gerig mit sieben weiteren Gemeindebewohnern zusammen, um auf Unterschriftenfang zu gehen und ihrem Anliegen damit Ausdruck zu verleihen.

Der Grund für den Start der Petition: Nach der Kündigung zweier Lehrerinnen per Ende des Schuljahres und der Auflösung der Kindergartenstufe nach den Sommerferien kam im Dorf Dreien eine grosse Verunsicherung auf. Gerüchte, dass bereits im kommenden Sommer die Schliessung der Primarschule möglich sei, gingen in der Gemeinde um.

Jeder siebte Bürger in Mosnang hat unterzeichnet

Dementsprechend erfolgreich gestaltete sich nun die Unterschriftenaktion, denn die Bevölkerung möchte Klarheit: Nach gut einem Monat konnten die Petitionäre am Dienstagnachmittag dem Gemeindepräsidenten Renato Truniger und dem Schulratspräsidenten Max Gmür die Petition mit 420 Unterschriften überreichen. Initiator Ruedi Länzlinger sagt:

«Praktisch alle Dreilerinnen und Dreiler haben unterschrieben.»

Auch aus den anderen Dörfern der Gemeinde habe man Unterstützung und Zuspruch erfahren.

Die Petition fordert vom Gemeinderat und dem Schulrat, sich zur Schule Dreien zu bekennen und eine Schulschliessung abzulehnen. «Ich hoffe, dass die Behörden das Anliegen nun ernst nehmen und sich vorbehaltlos hinter unsere Schule stellen. Sonst politisieren sie am Bürger vorbei», sagt Ruedi Länzlinger. Aus der Bevölkerung habe man klar den Wunsch verspürt, dass am Schulstandort Dreien festgehalten werden soll.

Renato Truniger, SVP-Gemeindepräsident von Mosnang. Bild: PD

Die nächste Möglichkeit bietet sich aus Sicht der Petitionäre gleich am kommenden Montagabend, wenn in Mosnang die Bürgerversammlung ansteht. Gemeindepräsident Renato Truniger sagt auf Anfrage, die Primarschule Dreien sei an der Versammlung nicht traktandiert. Hinsichtlich der zahlreichen Unterschriften könnte es hingegen die ein oder andere Wortmeldung aus der Bevölkerung geben. Länzlinger sagt:

«Wenn der Schulrat das Thema an der Bürgerversammlung nicht ansprechen wird, dann werden wir ihn darauf ansprechen.»

Laut Schulratspräsident fällt erst 2025 eine Entscheidung

Zur Petition sagt Renato Truniger: «Auf den ersten Blick sieht das nach vielen Unterschriften aus und zeugt davon, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich zum Schulstandort Dreien bekennen.» Schulratspräsident Max Gmür fügt auf Anfrage hinzu:

Max Gmür, Schulratspräsident von Mosnang. Bild: Martina Signer

«Die grosse Anzahl Unterschriften beweist, wie sehr das Thema die Bevölkerung bewegt.»

Sowohl Truniger als auch Gmür betonen jedoch, dass eine Schliessung der Primarschule Dreien aktuell gar nicht zur Debatte steht. Der Betrieb der Primarschule ist laut Gmür bis Sommer 2027 gesichert.

Hingegen sei man für den kommenden Sommer immer noch auf der Suche nach einer Klassenlehrperson in der Unterstufe. «Eine gute Kandidatin hat uns schlussendlich leider abgesagt», sagt Gmür. Und nach 2027 könnte es nach aktuellem Stand in der Unterstufe knapp werden. Ein Jahr darauf wären es noch sechs Kinder, dann noch fünf und 2030 wären noch drei Schülerinnen und Schüler übrig, die für die Unterstufe infrage kämen.

Entgegen den Gerüchten wird ein Entscheid über die Zukunft der Primarschule laut Gmür erst 2025 fallen: «Dann sehen wir deutlich klarer, ob sich der Negativtrend bei den Geburtenzahlen fortgesetzt oder eine Trendwende eingesetzt hat.» Die Petition komme deshalb wohl etwas zu früh. Max Gmür fügt hingegen an: «Auf den Entscheid im Jahre 2025 kann die Petition durchaus einen Einfluss haben.»