Mosnang 344 Teilnehmende trotz Regen: Am Wochenende fand zum sechsten Mal der Schnebelhorn-Panoramatrail statt Am Samstagmittag fiel zum sechsten Mal der Startschuss zum Schnebelhorn-Panoramatrail. Während des Laufs schlug das Wetter um.

344 Läuferinnen und Läufer nahmen am Samstag am Schnebelhorn-Panoramatrail teil. Bild: Christoph Heer

Ein Läufer lässt sich von etwas Regen nicht unterkriegen, das wurde am sechsten Schnebelhorn-Panoramatrail einmal mehr eindrücklich bewiesen. Es sei eine Premiere, sagte OK-Präsidentin Rita Hedley, «denn bis anhin hatten wir stets herrliches Sommerwetter. Während es dabei dem Einen oder Anderen jeweils fast zu warm war, kamen diese an der diesjährigen Austragung voll und ganz auf ihre Kosten.» Die Teilnehmerzahl kratzte an der 600er-Marke. «Wobei hier die Schüler vom Vorabend auch miteingerechnet sind», sagte Rita Hedley, welche seit 2020 das Amt der OK-Präsidentin inne hat.

Die Pistole für den Startschuss zum rund 21 Kilometer langen Schnebelhorn-Panoramatrail hielt heuer Hans Baumann in der Hand. Bevor er sich selbst auf die Strecke begab, liess er es knallen. «Ich zähle schon über 60 Starts hier in Mosnang, wobei es jetzt gut möglich ist, dass es in diesem Jahr mein letztes Mal war», sagte der 80-jährige Baumann.

Eine Ehre für das Gründungsmitglied

Als Gründungsmitglied der organisierenden Läuferriege Mosnang, hat er sich die Ehre des «Startschusses» redlich verdient und fügte an, dass er hofft, vor dem «Besenwagen» ins Ziel zu kommen. «Der Besenwagen ist nämlich meine Tochter», sagte er.

Ununterbrochen informierte Karl Bürge, auf dem Start- Zielgelände, die Anwesenden über die fortlaufenden Starts. Als Speaker hat er seine Sache gut erledigt, so, wie es auch das OK mit all seinen Helfern, welche von der IG Fasnacht und der hiesigen Guggenmusik gestellt wurden, gemacht haben.

Seit über 60 Jahren finden Laufsportanlässe in Mosnang statt, wodurch eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte geschrieben wird. Mit dem sechsten Start zum Schnebelhorn-Panoramatrail erlebten die Läufer indes wiederum ein eindrückliches Panorama, über Alpwiesen und Kreten, mit Blick auf die Churfirsten. «Da wird einem ermöglicht, während des Laufs seine schweren Beine für einen kurzen Moment zu vergessen», sagt Rita Hedley augenzwinkernd. Es sei gar die Rede davon, dass der Mosliger Laufsport-Event der schönste Trail schweizweit sei. Kids, Schüler, Junioren, Jogger, Walker und natürlich die Läufer, werden dies an dieser Stelle unterschreiben und sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auch im kommenden Jahr wieder an den Start begeben.