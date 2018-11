Mosliger Motorräder im grössten Oldtimer-Zentrum der Schweiz Im aktivsten Auto- und Motorradmuseum der Schweiz im Kanton Basel-Landschaft sind derzeit neben anderen Exponaten drei Motorräder von Mitgliedern des BMW Motorradclub Toggenburg ausgestellt. Fränzi Göggel

Mitten in der Ausstellung befinden sich die Leihgeber Rolf Lüthi, Fränzi Göggel und Damian Oberhänsli mit Thomas Speck, Präsident BMW Club Toggenburg (von links nach rechts). (Bild: PD)

Ursprünglich war das charakteristische Bauwerk in Muttenz im Kanton Basel-Landschaft eine Einstellhalle für Autos. Daraus gründete Besitzer Stephan Musfeld das Pantheon, das sich seit der Eröffnung 2008 zum grössten Oldtimer-Zentrum der Schweiz entwickelt hat. Zweimal im Jahr präsentiert er darin eine Sonderausstellung. Derzeit und noch bis am 7. April sind in der aktuellen Ausstellung ‹BMW, die Geschichte›, auch Exponate aus dem Toggenburg zu bestaunen.

Der im Mai 2016 gegründete BMW Motorradclub Toggenburg zählt 54 aktive Mitglieder und ist dem BMW Club Schweiz angeschlossen. Die Frauen und Männer, denen das Fahren eines BMW Motorrades pures Glücksgefühl bereitet, treffen sich unbeschwert einmal im Monat zu einem Höck in der Region. Über das Jahr finden diverse Aktivitäten statt, die von Clubmitgliedern organisiert werden. «Bei uns kann man alles mitmachen, muss aber nicht. Nur Freude am Fahren eines BMW Motorrades ist die Voraussetzung», erklärt Thomas Speck, Präsident des BMW Motorrad Club Toggenburg, das Vereinsleben.

Fahrzeuge sind teilweise äusserst selten

Als der BMW Club Schweiz für die 23. Sonderausstellung im Pantheon BMW-Motorräder suchte, welche charakteristisch für die Geschichte dieser Marke sind, meldeten sich aus dem BMW Motorradclub Toggenburg drei Besitzer solcher Maschinen. Diese erklärten sich bereit, ihre zwei- und dreirädrigen Lieblinge übers Winterhalbjahr an die Sonderausstellung im Pantheon auszuleihen. Zufälligerweise wohnen alle drei Leihgeber in Mosnang.

Die Vernissage dieser Ausstellung fand am Montag ,29. Oktober, statt. Stephan Musfeld führte die geladenen Gäste und Besitzer der Exponate durch das Museum der Mobilität und die Ausstellung der 30 teilweise äusserst raren BMW Autos und 15 erlesenen Motorräder

Inmitten der vielen exklusiven Fahrzeuge und historischen Schönheiten wurde ein Apéro serviert, ehe Stephan Musfeld die Gesellschaft zu Tisch bat. Die «Autöler» und «Töffler» verstanden sich prächtig.