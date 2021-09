MOGELSBERG Nach jahrelangem Kampf eröffnet: Das ist das erste Alters- und Pflegeheim für Papageien In Mogelsberg ist am Wochenende ein neues Papageienhaus eröffnet worden. 250 Tiere, die bei ihren Besitzern nicht mehr erwünscht sind, finden dort ein neues Zuhause. Auch in die Jahre gekommene.

Eine Besucherin macht sich im neuen Papageienhaus mit einem Gelbhaubenkakadu bekannt. Bild: Christoph Heer

Die Vorgeschichte des Papageienhauses ist schon einige Kapital lang. Wegen Einsprachen oder Finanzierungsschwierigkeiten wurde der Elan und Tatendrang des Tierschutzvereins Papageien- und Büsihof ausgebremst. Doch Aufgeben war kein Thema. Am Wochenende wurde nun ein weiterer Meilenstein in der mittlerweile 20-jährigen Geschichte des Tierheims gesetzt.

Das neue Papageienhaus ist eröffnet. Wohl noch spärlich bewohnt, aber das wird sich ändern. Aktuell hausen einige Kakadus im Gehege und verfolgen an den Eröffnungstagen das Kommen und Gehen der Besucher und Interessierten. Marcel Jung ist der Gründer des Tierheims und Präsident des Tierschutzvereins. Er erklärt, wie wichtig es ist, den Papageien eine Gruppenhaltung zu ermöglichen: «Das soll hier bei uns genau gleich sein wie in der Natur. In Freiheit sind die Papageien auch zusammen. Wir haben jetzt Platz für rund 250 Papageien, in verschiedenen Räumen und Aussengehegen.» Dass dieses Raumangebot benutzt wird, davon ist Jung überzeugt. Er sagt:

«Viele tun sich einen Papagei zu, merken dann aber schnell, dass diese Tiere viel Zeit und Aufwand brauchen, um sie tiergerecht zu halten. Da vergeht bei manch einem die Lust. Und so landen die Papageien dann bei uns.»

Marcel Jung als Vereinspräsident und Iris Koch als Mitarbeiterin Administration bei der Eröffnung des neuen Papageienhauses. Bild: Christoph Heer

Auch ein Gnadenhof

Die Bauzeit hat rund ein Jahr gedauert. Während die unteren Etagen für die Papageien reserviert sind, besteht im obersten Stock eine Gebärabteilung für Katzen. Jung, der das Tierheim vor 20 Jahren und später dann auch den Verein gegründet hat, ist froh, über den aktuellen Stand der Dinge. «Wie sich nun alles entwickelt hat, freut mich. Nichtsdestotrotz kämpfen wir um jeden Franken. Dies voll und ganz zum Wohl unserer Tiere.» Im Tierheim und Gnadenhof leben Katzen, Papageien und Sittiche, Hunde, Kleintiere und Schildkröten. «Unter anderem sind wir das einzige in der Schweiz existierende Alters- und Pflegeheim für Papageien», sagt Jung.

Frisch eingezogen sind an diesem Samstag einige Gelbhaubenkakadus. Und es fand ein Tag der offenen Tür statt. Auch am kommenden Wochenende (2./3. Oktober) kann das neue Papageienhaus besichtigt werden.