Mogelsberg In der Region gut verankert: Generationenwechsel bei der Roth baueninholz AG Anfang Jahr hat Samuel Roth das Holzbaugeschäft, Roth baueninholz AG, seiner Eltern Hansueli und Laura Roth in Mogelsberg als Geschäftsführer übernommen. Fürs Bauen mit Ostschweizer Holz sieht er eine grosse Zukunft.

Samuel Roth, Geschäftsleiter der Roth baueninholz AG, Mogelsberg. Bild: Urs M. Hemm

Auch wenn Samuel Roth gelernter Zimmermann mit einem Fachhochschulabschluss in Holztechnik ist, sei keineswegs vorgezeichnet gewesen, dass er den elterlichen Betrieb in der Aachsäge bei Mogelsberg übernehmen würden. «Ich wusste, dass ich den Betrieb übernehmen darf, aber nicht muss. Meinen Eltern war es wichtig, dass ich selber mit Freude und Überzeugung die Zukunft gestalten kann.»

Altes und Neues kombinieren

Nach seinem Studium an der Holzfachschule in Biel hat Samuel Roth zunächst während sechs Jahren in einem Grossbetrieb im Kanton Thurgau mit rund 120 Angestellten gearbeitet.

«Damals war ich mir noch nicht sicher, ob ich den elterlichen Betrieb führen kann.»

Seit Sommer 2016 arbeitet und gestaltet er im Betrieb in Mogelsberg mit. Danach sei der Entschluss schnell gefallen, den Betrieb zu übernehmen und mit den zwölf Mitarbeitenden weiterzuführen.

Das bedeute aber nicht, an allem festzuhalten, was sein Vater praktiziert hatte. «Durch meine Ausbildung und die Arbeit im Thurgau habe ich auch andere Arbeits- und Verfahrensweisen kennengelernt, als dass sie hier in unserer Firma üblich waren», sagt Samuel Roth.

Er will nun die Erfahrungen der Eltern mitnehmen und mit den modernen Arbeitsweisen weiter optimieren. Seine Eltern arbeiten im Betrieb mit und unterstützen ihn in allen Bereichen. Der 33-jährige Familienvater sagt:

«Meine Eltern lassen mir diesbezüglich völlig freie Hand und haben mir die Verantwortung übergeben. Dieses Vertrauen tut mir gut und bestärkt mich in meinem Tun und Handeln.»

Stets die Augen offenhalten

Von der Coronakrise habe der Betrieb bis anhin noch nicht viel gespürt. «Das Baugeschäft war schon immer ein eher kurzfristiges Gewerbe. Zwar weiss der Bauherr schon lange, dass er bauen will. Die Zeitspanne von der Erteilung der Baubewilligung und der Vergabe der Aufträge bis zum Baubeginn ist meist aber sehr kurz. Mit der Krise hat sich das noch akzentuiert», sagt Samuel Roth. Er ist überzeugt, dass die Roth baueninholz AG diese Herausforderungen bewältigen kann und freut sich auf anspruchsvolle Aufträge.

«Von alleine kommen die Aufträge aber nicht. Man muss stets die Augen offenhalten, sich um Arbeit bemühen und flexibel sein.»

Das Beste sei, sich so früh wie möglich in ein Projekt einbringen zu können. Gerne unterstützt er Architekten und Bauherren schon in frühen Projektphasen für die vielfältige Verwendung von Holz.

Wertschöpfung in der Region behalten

Für Samuel Roth sind sowohl Neubauten wie auch Sanierungen holzbautechnisch interessant. «Unser Betrieb bringt grosse Erfahrung für das energiesparende Sanieren von alten Gebäuden mit», sagt er. Er und seine Mitarbeiter würden immer darauf achten, Sanierungen nach neusten Erkenntnissen durchzuführen, gleichzeitig aber so viel alte Bausubstanz wie möglich zu erhalten.

Wenn nötig, hat er Zugriff auf alten Balken und Holzverkleidungen, damit ein Haus so stilecht wie möglich saniert werden könne. Bei einem Neubau sei aber wichtig, dass ein Bauherr von Anfang an solche Elemente plane, dann sei die Verwendung alter Materialien kein Problem.

Grundsätzlich sei er der Überzeugung, nur mit regionalem Holz zu bauen.

«Daher ist es auch unsere Aufgabe dem Bauherren zu erklären, was es bedeutet, mit Schweizer Holz zu bauen.»

Dies sagt Samuel Roth und erklärt, dass es ihm wichtig ist, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und möglichst klimaneutral gebaut wird. «Wir merken auch bei den Kunden, dass Regionalität immer mehr gewünscht, wenn nicht sogar gefordert wird. So sehe ich uns auf einem guten Weg, denn wir haben noch immer regionale Lösungen gefunden.»