Mogelsberg Fünf Jahre Baumwipfelpfad: Die Jubiläumsfeier lockte über Auffahrt viel Publikum an Der Baumwipfelpfad feierte über die Auffahrtsfeiertage sein fünfjähriges Bestehen. An allen vier Tagen strömte viel Publikum aus nah und fern heran und genoss die Stimmung, musikalische Umrahmungen, Spiel und Spass.

Die Kinder probierten die Kügelibahnen beim Baumwipfelpfad aus. Bild: Christoph Heer

Nach dem Gewinn des Publikumspreises Prix Montagne im Jahr 2021 und dem daraus resultierenden finanziellen Zustupf überlegten sich die Betreiber des Baumwipfelpfads, wie man den Besucherinnen und Besuchern etwas zurückgeben könnte.

So entstanden die fünf neuen Kügelibahnen, die fortan unterhalb des Baumwipfelpfads für strahlende Kinderaugen sorgten. «Diese fünf neuen Errungenschaften kommen wirklich sehr gut an. Insbesondere die Kinder sind hin und weg und lassen die Kugeln beinah ununterbrochen rollen», sagte Andrea Frei, stellvertretende Geschäftsleiterin und Marketingchefin beim Baumwipfelpfad.

Frei sagt weiter, dass zwei Kügelibahnen von der Oberstufe Neckertal angefertigt wurden. Die weiteren Bahnen seien von den Einheimischen Werner Tanner und Fritz Forrer sowie von der Musikgesellschaft Mogelsberg konstruiert worden. Frei sagt: «Es lag uns einfach am Herzen, unserem Publikum, unseren Besuchern, etwas zurückzugeben. Ich denke, mit dieser Anschaffung haben wir das sehr gut erreicht.»

Jubiläumsfeier mit viel Unterhaltung

Das Jubiläumsfest des Baumwipfelpfads in Mogelsberg war gut besucht. Bild: Christoph Heer

Während sich am Donnerstag Urs Rechsteiner mit seiner Drehorgel, am Freitag Marius von der Jagdkapelle, am Samstag die Gino Boys und am Sonntag die Musikgesellschaft Mogelsberg für die musikalisch-unterhaltsame Umrahmung gekümmert hatten, erledigten viele Besucher auch gleichzeitig ihren Wochenendeinkauf.

Dies ermöglichte der Waldmarkt, an welchem zahlreiche Lieferanten und Partner des Baumwipfelpfads ihre Waren ausgestellt hatten: Fleisch, Glace, Feinkost, Käse, Brot und vieles mehr konnte am Waldmarkt erworben werden. Die jüngeren Besucherinnen und Besucher versuchten sich derweil am Trampolin, beim Büchsenwerfen, in der Bastelecke, beim Schäflirennen oder genossen eine Fahrt auf dem Kinderkarussell.

Bevor die Stunden des Genusses jedoch starten konnten, bewegten sich die Ankömmlinge vom Parkplatz auf den 15-minütigen Fussmarsch zum Baumwipfelpfad hin. Gab es vor fünf Jahren noch etliche Diskussionen betreffend parkierter Fahrzeuge, scheint sich dieses Problem nun gelöst zu haben. Andrea Frei sagt, dass sich die Situation, dank der Erweiterung der Parkplatzzahl beim Sportzentrum und des Fusswegs, abseits der befahrenen Strasse, um ein Vielfaches verbessert hat. Einem Besuch im wundervollen Naherholungsgebiet stehe definitiv nichts mehr im Weg, sagt Frei und fügt an: «Die Ruhe des Waldes, die Entschleunigung an der frischen Luft und vieles mehr sollen sich nicht nur Familien gönnen.»