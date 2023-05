Mogelsberg Baumwipfelpfad Neckertal: Ein viertägiges Fest zum Jubiläum Am Auffahrtswochenende feiert der Baumwipfelpfad Neckertal in Mogelsberg mit verschiedenen Attraktionen sein Fünf-Jahr-Jubiläum. Geschäftsleiterin Melanie Anon schaut auf die fünfjährige Erfolgsgeschichte und ihre persönlichen Höhepunkte zurück.

Melanie Anon, Geschäftsleiterin des Baumwipfelpfads Neckertal, und ihr Team sind parat für die Jubiläumsfeierlichkeiten. Bild: Urs M. Hemm

Ganz von Anfang an ist Melanie Anon nicht dabei. Doch als sie vor vier Jahren die Geschäftsleitung des Baumwipfelpfades Neckertal übernahm, befand sich dieser mitten in der wichtigen Aufbauphase. «Die erste Zeit war zugegebenermassen ziemlich anstrengend. Die ganzen Abläufe mussten sich zuerst einspielen und gegebenenfalls angepasst werden. Dazu kamen andere Herausforderungen, allem voran der Umbau unseres Wipfelhauses, die bewältigt werden mussten», sagt Melanie Anon.

Heute aber könne sie auf diese Zeit auch mit ein wenig Stolz zurückblicken, denn das Team habe durch seinen unermüdlichen Einsatz viel erreicht. Daher gelten die Feierlichkeiten rund um das fünfjährige Bestehen nicht nur als Dank an die zahlreichen Besuchenden, sondern auch an alle Mitarbeitenden und an den Verwaltungsrat des Baumwipfelpfades.

Infrastruktur entsprechend angepasst

Die ersten Monate nach der Eröffnung seien sie aufgrund der starken nationalen Medienpräsenz regelrecht überrannt worden. «Anfänglich hat man in der Planung mit rund 30’000 Besuchenden pro Jahr gerechnet. Tatsächlich wurden aber im ersten Jahr über 100’000 Besuchende gezählt.

Im Jahr 2021 gewann der Baumwipfelpfad Neckertal den Publikumspreis des Prix Montagne. Bild: PD

Dies war eine Zahl, die so niemand hat erwarten können und die die Infrastruktur im Dorf und beim Baumwipfelpfad an ihre Grenzen gebracht hat», erinnert sich Melanie Anon. Durch zusätzliche Parkierungsmöglichkeiten und durch die Realisierung eines Fusswegs vom Parkplatz beim ehemaligen Resort Hotel zum Baumwipfelpfad habe jedoch viel Druck vom Dorf weggenommen werden können.

Zudem hätten sie mit verschiedenen Massnahmen beim Baumwipfelpfad selbst auf die hohen Besucherzahlen reagiert und auch hier die Infrastruktur entsprechend angepasst. Mittlerweile hätten sich die Zahlen bei 55’000 bis 60’000 pro Jahr eingependelt, was für Dorf und Baumwipfelpfad gut verträglich sei.

Chügelibahn am Baumwipfelpfad. Bild: Urs M. Hemm

«Natürlich begrüssen wir am Wochenende und während der Ferien mehr Gäste als unter der Woche. Doch auch so verteilen sich diese über den ganzen Tag, sodass es nie überlaufen ist, man irgendwo anstehen oder einen Parkplatz suchen muss, wenn man nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist», sagt Melanie Anon.

Chügelibahnen zum Dank

Zu den Höhepunkten der vergangenen fünf Jahre zählt sie vor allem den Ausbau es Wipfelhauses mit dem Kassabereich und dem Shop. «Dank dieser Erweiterung konnten wir einerseits ein kleines Café mit Sitzgelegenheiten für unsere Gäste einrichten. Andererseits ist jetzt unser Büro dort integriert, wodurch wir einen viel näheren Kontakt zu den Besuchenden haben», erläutert Anon.

Insgesamt wird es fünf Chügelibahnen am Baumwipfelpfad geben. Bild: Urs M. Hemm

Nicht weniger einschneidend und eine Würdigung für die geleistete Arbeit des ganzen Teams in den vergangenen Jahren sei jedoch der Gewinn des Prix-Montagne-Publikumspreises vor zwei Jahren gewesen. «Wie damals versprochen haben wir das Preisgeld in der Höhe von 20’000 Franken nicht etwa einfach in die Kasse gelegt, sondern es zum Dank für unsere Gäste eingesetzt», versichert Melanie Anon. Daraus entstanden ist das Projekt «Chügelibahn», das in diesen Tagen vor dem Abschluss steht.

Im Rahmen des Projekts hatten Interessierte die Möglichkeit, eine Chügelibahn zu entwerfen und am Baumwipfelpfad umzusetzen. «Die ersten vier Bahnen konnten wir bereits aufstellen, eine fünfte soll noch vor den Jubiläumsfeiern folgen», sagt Anon. Die Chügelibahnen sind unter dem Baumwipfelpfad und bereichern so den Kinderspielplatz.

Chügelibahn am Baumwipfelpfad. Bild: Urs M. Hemm

Volles Auffahrtsprogramm zum Jubiläum

Die Jubiläumsfeierlichkeiten finden an Auffahrt, von Donnerstag, 18., bis und mit Sonntag, 21. Mai, auf dem Pfad selbst und rund um den Baumwipfelpfad statt. An allen vier Tagen wird ein Waldmarkt mit Partnern des regionalen Gewerbes und des Tourismus durchgeführt.

Musikalisch werden die Besucher am Donnerstag von Urs Rechsteiner und seiner Drehorgel, am Samstag von den Gino-Boys und am Sonntag von der Musikgesellschaft Mogelsberg unterhalten. Speziell für Kinder dürfte der Freitag interessant sein, wenn Marius von der Jagdkapelle am Nachmittag zu Besuch sein wird.