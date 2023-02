Mobilität Lichtensteig gibt weiter Gas in Sachen Bahnhofentwicklung: Ab sofort steht dort ein Mobility-Fahrzeug Im Rahmen des Projekts Reallabor steht am Bahnhof Lichtensteig ein Fahrzeug der Mobility-Flotte, das von Touristinnen und Bewohnern benutzt werden kann. Weiter sollen bald E-Trottinetts und E-Bikes am Bahnhof zur Verfügung stehen.

Ab dem 1. Februar steht am Bahnhof Lichtensteig ein Mobility-Fahrzeug zur Nutzung bereit. Bild: PD

Der Erhalt des Bahnhofs Lichtensteig ist ein zentrales Ziel des Lichtensteiger Gemeinderats. Deshalb hat er 2021 entschieden, sich am Projekt RegioHub+ zu beteiligen. Damit soll die nachhaltige Mobilität gestärkt werden.

Als nächster Schritt entsteht nun ab dem 1. Februar ein Reallabor am Bahnhof, wie die Stadt Lichtensteig in einer Mitteilung schreibt. Das Reallabor entstehe in enger Zusammenarbeit mit dem Projekt Mini.Velostadt und Energietal Toggenburg.

Mobility-Probeabo für Bürgerinnen und Bürger

Konkret startet das Reallabor mit der Platzierung eines Mobility-Fahrzeugs am Bahnhof Lichtensteig. Das rote Fahrzeug soll einerseits für Touristinnen und Touristen interessant sein, welche mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. «Im Reallabor interessiert aber auch das Nutzungspotenzial durch die Bevölkerung, weshalb diese von einem kostenlosen, dreimonatigen Probeabo profitieren kann», steht in der Mitteilung weiter.

Voraussetzungen für den Bezug eines Probeabos sind eine Wohnsitzadresse mit Postleitzahl 9620 oder 9622 sowie einen gültigen Fahrausweis der Kategorie B. Die Kosten für die effektive Benützung des Mobility-Fahrzeugs tragen die Nutzerinnen.

Bessere Anbindungen, attraktive Warteräume Im vergangenen Jahr haben 500 Personen in einer Umfrage ihre Bedürfnisse in Bezug auf den Bahnhof Lichtensteig geäussert. Aus diesen Erkenntnissen wurden fünf ausgewählte, typische Kundinnen und Kunden am Bahnhof formuliert. Die Bedürfnisse beinhalten verbesserte Verbindungen, sichere Veloparkierung, Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten sowie Infrastruktur für Eltern mit Kinderwagen sowie mobilitätseingeschränkte Menschen. Die Kundinnen und Kunden wünschen sich zudem Begegnungsorte, Sitzgelegenheiten und attraktive Warteräume rund um den Bahnhof. (pd)

Bald gibt's E-Trottinetts und E-Bikes in Lichtensteig

Auch mit dem Projekt Mini.Velostadt und der damit eingehenden Förderung des Zweiradverkehrs geht es voran. «Dem Velo als Verkehrsmittel zwischen dem Städtli und dem Bahnhof soll eine wichtige Rolle zufallen», heisst es in der Mitteilung. Deshalb wird es ab April am Bahnhof gesicherte Veloabstellplätze geben, auf denen Velos und E-Bikes vor Beschädigung und Diebstahl geschützt werden können. Ausserdem sollen bald E-Trottinetts und E-Bikes am Bahnhof Lichtensteig zur Verfügung stehen.

Und damit nicht genug: Ab sofort findet an einzelnen Öffnungstagen das Gesprächsformat «Palaver im Wartsaal» statt. Dazu öffnet eine Mieterin des Bahnhofs Lichtensteig ihr Atelier und lädt Menschen zum gemeinsamen Austausch ein. Das nächste «Palaver im Wartsaal» findet am 20. März statt. (pd/alr)