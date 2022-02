Mitwirkung Trottoir und neuer Fussweg sollen die Sicherheit der Schulkinder in Wildhaus erhöhen Wildhaus-Alt St.Johann will unter dem Titel «Schulwegsicherheit» ein Trottoir entlang der Munzenrietstrasse bauen. Das Nadelöhr rund ums Zwinglihus soll mit einem neuen Fussweg entschärft werden. Die Projekte werden derzeit diskutiert.

Gerade im Winter kann ein Trottoir auf der linken Seite der Munzenrietstrasse die Sicherheit der Fussgänger verbessern. Bild: Sabine Camedda

Der Schulweg ist für einige Kindergärtler und Schulkinder in Wildhaus abenteuerlich. Viermal am Tag müssen sie entlang der Munzenrietstrasse laufen, nicht geschützt durch ein Trottoir oder ein besonders markierter Fussgängerbereich. Gerade in den Wintermonaten ist die Strasse viel befahren, denn die Tagesgäste gelangen auf diesem Weg zu den grossen Parkplätzen der Bergbahn und zum Curlingzentrum.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Wildhaus-Alt St.Johann fanden, dass die Zeit für eine Verbesserung gekommen ist. An der Bürgerversammlung im vergangenen Herbst genehmigten sie einen Kredit über 500’000 Franken für ein Projekt zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Schulweg. Die Gemeinde liess von einem Ingenieurbüro eine Idee ausarbeiten. Zu diesem kann die Bevölkerung nun im Rahmen eines öffentlichen Mitwirkungsverfahrens Stellung nehmen.

Sicherer Übergang vom Trottoir auf den Pausenplatz

Das Projekt sieht auf der Nordseite der Munzenrietstrasse zwischen dem Parkplatz neben dem Zwinglihus und dem Einlenker zur Oberen Munzenrietstrasse ein durchgehendes Trottoir vor. Dieses soll mit einem zehn Zentimeter hohen Randstein abgeschlossen sein, damit es nicht von Fahrzeugen befahren wird. Die Fahrbahn der Strasse soll gleich breit bleiben wie heute, das Kreuzen von zwei Personenwagen ist so möglich. Damit auch grössere Fahrzeuge kreuzen können, soll es zwei Ausweichstellen geben.

Damit die Schulkinder sicher die Strasse überqueren können, ist im Bereich des Schulhauses ein besonderer Übergang geplant. Dieser ist leicht angehoben und der Belag wird eingefärbt. Auf einer Länge von rund 30 Metern wird die Fahrbahn so eng gehalten, dass das Kreuzen an dieser Stelle auch für Personenwagen nicht möglich ist.

Eine Verengung der Fahrbahn der Munzenrietstrasse soll es ebenfalls im Bereich des Curlingzentrums geben. Dies soll mit Rabatten erreicht werden. Auch diese Massnahme dient der Erhöhung der Sicherheit für die Fussgänger. Die Einlenker der Ahornstrasse und der Oberen Munzenrietstrasse werden jeweils mit einer Trottoirüberfahrt gemäss den Richtlinien des Tiefbauamts so gestaltet, dass die Sicherheit der Fussgänger gewährleistet ist.

Ein eigener Fussweg ums Zwinglihus herum

Die enge Kurve und das fehlende Trottoir machen die Verkehrssituation beim Zwinglihus in Wildhaus unübersichtlich. Bild: Sabine Camedda

Gleichzeitig mit den Massnahmen für die Munzenrietstrasse unterbreitet der Gemeinderat der Bevölkerung einen Vorschlag, um die Verkehrssituation bei Zwinglihus, beim Einlenker der Vorderen Schwendistrasse und beim Einlenker der Munzenrietstrasse in die Kantonsstrasse zu entflechten. Hier müsse dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Skibus einen grossen Radius benötige, um von der Talstation der Bergbahn in die Kantonsstrasse einzubiegen, heisst es im technischen Bericht.

Das Trottoir entlang der Kantonsstrasse soll, anders als heute, durchgezogen werden. So erhalten die Fussgänger den Vortritt. Für mehr Sicherheit soll noch auf beiden Seiten des Einlenkers ein Poller gestellt werden. Für die Fussgänger soll ein neuer Fussweg auf der Südseite des Zwinglihus gebaut werden.

Dafür soll das Trottoir entlang des Hauses mit der Arztpraxis auf zwei Meter verbreitert werden. Die Fussgänger werden dann über den Parkplatz und auf einem Kiesweg links vom Zwinglihus auf die Munzenrietstrasse geleitet werden. Dort führt der Weg direkt auf das geplante Trottoir.

Das Projekt der Schulwegsicherheit im Bereich des Zwinglihus ist kein Bestandteil des Kredits, der bereits erteilt worden ist. Dem Stimmvolk wurde jedoch noch kein Kreditbegehren vorgelegt.

Die Mitwirkung zu diesen beiden Projekten läuft noch bis zum 21. März. Die Projektunterlagen können nach telefonischer Voranmeldung bei der Bauverwaltung der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann eingesehen werden. Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Plattform www.mitwirken-wildhaus-altstjohann.ch aufgeschaltet. Schriftliche Eingaben im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung erfolgen ebenfalls über diese Plattform oder auf brieflichem Weg an den Gemeinderat.