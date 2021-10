Mitwirkung Postautohaltestellen anpassen und leicht verschieben Der Kanton St.Gallen hat vor vier Jahren die Strasse zwischen Wildhaus und Gams im Gebiet Dusi/Camping Schafberg saniert. Die Postautohaltestellen wurden nicht ins damalige Projekt einbezogen. Diese sollen nun angepasst werden.

Die Haltestelle Dusi soll um 100 Meter in Richtung Wildhaus verschoben werden. Bild: Sabine Camedda

Die Postautohaltestellen Wildhaus Dusi waren nicht Teil des Sanierungsprojekts, das der Kanton 2017 ausgeführt hat. Die Haltestellen seien nicht nur in einem schlechten Zustand, sondern halten die Normen für Postautos mit Skianhänger respektive für Gelenkbusse nicht ein, heisst es beim Kanton. Ausserdem seien die Parkplätze in der Umgebung nicht organisiert, Fahrzeuge können an einer beliebigen Stelle ein- und ausfahren. Weil die Haltestellen auch an die Normen des Behindertengesetzes angepasst werden müssen, handelt der Kanton jetzt.

Er hat ein Projekt verfasst und legt dieses bis am 26. November für eine öffentliche Mitwirkung auf. Die Haltestelle auf der nördlichen Seite soll um 100 Meter in Richtung Wildhaus verschoben werden. Das Trottoir wird über die Müslistrasse gezogen, um beim Einlenker die Vortrittsregelung hervorzuheben. Einige Meter unterhalb dieser Einmündung endet das Trottoir, dort ist es möglich, die Strasse zu überqueren. Ein Fussgängerstreifen wird hingegen nicht eingezeichnet.

Auf der Seite in Richtung Gams gibt es nur wenige Änderungen. Das Trottoir wird entlang der Bushaltestelle geführt. Bei beiden Haltestellen wird es überdies ein Buswartehäuschen geben.