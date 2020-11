Mitgestalten und nicht nur mitreden: Der parteilose Roland Marti tritt am 29. November zur Wahl in den Ebnat-Kappler Gemeinderat an. Roland Marti wohnt mit seiner Familie seit einigen Jahren in Ebnat-Kappel, bezeichnet sich aber als «Auswärtiger». Dies sieht er als einen Vorteil im Kampf um den letzten Sitz im Ebnat-Kappler Gemeinderat.

Roland Marti, parteilos, kandidiert in Ebnat-Kappel für den Gemeinderat. Bild: PD

Die Ausgangslage mutet komisch an. Bei den Wahlen Ende September fehlte in Ebnat-Kappel ein Kandidat, um alle Sitze im Gemeinderat zu besetzen. Beim zweiten Wahlgang stellen sich nun zwei Parteilose zur Wahl.

Er trage den Gedanken, sich im Gemeinderat zu engagieren, schon länger mit sich, sagt Roland Marti, einer der beiden Kandidaten. Weil er sich aber kaum Chancen ausgerechnet hat, habe er seine Kandidatur im Sommer nicht eingereicht. «Wenn ich schon antrete, möchte ich auch gewählt werden», sagt er. Dass es nun zu einer Kampfwahl kommt, nimmt er trotzdem gelassen. Er probiere es jetzt und schaue einmal, wie die Bürger entscheiden werden.

Die Partei spielt in der Gemeinde keine Rolle

Politik, gerade auch auf der Gemeindeebene, hat Roland Marti schon immer interessiert. In eine Partei sei er nie eingetreten. «Das spielt in einer Gemeinde auch keine Rolle», ist Roland Marti überzeugt. Dass er eine klare bürgerliche Meinung vertritt und in vielen Sachfragen die SVP unterstützt, verschweigt er aber nicht.

Unabhängig, authentisch, volksnah. Diese drei Attribute stehen auf kleinen Karten, die Roland Marti in Ebnat-Kappel verteilt.

«Ich diskutiere gerne und mache mir meine eigene Meinung. Wenn ich einen Standpunkt habe, dann stehe ich dazu.»

Dennoch könne er sich gut in ein Team wie einen Gemeinderat einfügen und auch einen Entscheid tragen, auch wenn er persönlich etwas anderes denke.

Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort

Unabhängig sei er unter anderem, weil er in Ebnat-Kappel zugezogen sei. Zwar kenne er viele Leute, auch aus seiner Zeit im Turnverein, wo er inzwischen nur noch passiv dabei sei. Er sei neutral und unverbraucht und schaue einige Sachen von einer anderen Seite an. «Ich bin mit niemandem verwandt oder verbandelt», stellt er klar.

Für seine Arbeit als Filialleiter bei einem Grossverteiler pendelt er täglich vom Toggenburg nach Herisau. Dieselbe Funktion in Ebnat-Kappel auszuüben, käme für Roland Marti nie in Frage. Nicht nur, weil er den Arbeitsweg nutzt, um abzuschalten, sondern auch, weil er in seinem Arbeitsalltag eine gewisse Distanz zu den Kunden schätzt.

Den Kindern Lebensqualität bieten

In Ebnat-Kappel zu wohnen findet der bald vierfache Familienvater ideal. «Hier erlebe ich Lebensqualität und kann das auch meinen Kindern bieten», sagt der gebürtige Glarner. Die Nähe zur Natur mit der Möglichkeit schnell in den Wald zu gehen, gepaart mit den Schulen und Ausbildungsplätzen macht für Roland Marti Ebnat-Kappel aus.

«Für mich muss die Waage zwischen Natur und Wirtschaft ausbalanciert sein.»

Wichtig sind ihm dabei alle möglichen Wirtschaftszweige, Industriebetriebe wie Kleingewerbler, Grossverteiler wie Detailhändler. Sie ermöglichen es jungen Menschen nach der Schule eine Ausbildung im Dorf zu machen. Etwas, das in Roland Martis Augen sehr wichtig ist. Denn: «Wer als Junger für seine Ausbildung weggehen musste, kommt meistens nicht mehr zurück». Familien seien aber wichtig, um ein Dorf am Leben zu halten.

Die Stimmen, die im Gemeinderat von Ebnat-Kappel einen Vertreter der Landwirtschaft fordern, hat Roland Marti auch schon gehört. Nein, ein Bauer sei er nicht, seine Frau komme aber aus einer Bauernfamilie und daher sei ihm die Landwirtschaft nicht fremd. Vielleicht sei es aber auch ein Vorteil, wenn jemand aus einer anderen Branche sich um die bäuerlichen Bedürfnisse und Anliegen kümmere, findet Roland Marti. Die notwendige Motivation bringt er jedenfalls mit.