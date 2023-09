Mit Video Sie trafen sich erst am Tag des Auftritts persönlich: Am Irish Openair verbanden ein Toggenburger Musiker und eine irische Tänzerin ihre Traditionen Zum 13. Mal trafen sich in Rietbad/Ennetbühl Tausende Irish-Folk-Fans zu einem Wochenende mit viel Musik. Zum ersten Mal musste am Samstag die Abendkasse geschlossen werden – das Festival war ausverkauft.

Simon Lüthi (links) spielte am Freitagabend mit der One Day Band. Bild: Christiana Sutter

Zu Tausenden reisten die Liebhaber irischer Folk-Musik am Freitag und Samstag ins Toggenburg. Der Wohnmobil Park auf dem grossen Parkplatz in Ennetbühl war voll belegt. Die vielen farbigen Zelte am Rande des Festivalgeländes bewiesen, dass der Irish-Folk-Fan auch ein Outdoor-Liebhaber ist.

Manche Gäste kostümierten sich für das Festival. (Bilder: Christiana Sutter)

Bei seiner Eröffnungsansprache am Freitagabend wurde Peter Tanner ganz wehmütig. Das 13. Irish Openair in Rietbad/Ennetbühl war sein letztes Festival als OK-Präsident. Daher freute es ihn besonders, das er an der diesjährigen Ausgabe eine Premiere ankündigen durfte: Schweizer Volkstanz und Irish Dance vereint auf der Bühne, begleitet von Schweizer Volksmusik. Ein Projekt, das die Schweiz so noch nie gesehen habe, sagte Tanner.

Bödele, Gäuerle und Irish Dance

Bereits im Frühling 2023 begann das OK, die Idee eines gemeinsamen Auftritts von Simon Lüthi, Jodler, Tänzer, Bödeler und Gäuerler und Amelie Brune zu verfolgen. Amelie Brune ist ausgebildet in klassischem Ballett sowie Irish Dance. Sie hat an internationalen Meisterschaften diverse Medaillen und Titel gewonnen. Derzeit tanzt Amelie Brune bei der District Irish Dance Academy in Washington (DC).

Peter Tanner betonte in der Eröffnungsrede: «Amelie ist bereits Stammgast an unserem Open Air, es freut mich sehr, dass sie sich auf dieses Experiment eingelassen hat.» Letztes Jahr hatte sie einen Workshop für Irish Dance geleitet. Ihr Partner für das Experiment, Simon Lüthi aus Ebnat-Kappel, gehört schweizweit zu den besten Schwyzerörgeli-Spielern der Schweiz. Bödele und Gäuerle sind urschweizerische Tanzstile, die Lüthi ebenfalls beherrscht.

Amelie Brune mit der One Night Band auf der Hauptbühne. Bild: Christiana Sutter

Auf dem Festivalgelände war bereits am Freitag ein reges Treiben. Die Festivalbesucher genossen das schöne Wetter auf der Wiese, umgeben von der Bergkulisse. Sie machten es sich gemütlich auf mitgebrachten farbigen Decken oder spazierten entlang der Stände des Mittelaltermarktes. Es wurde auch Hurling gespielt, ein altes keltisches Ballspiel. An den Bars standen die Besucher Schlange für ein Original-Guinness. Auch kulinarisch wurde für jeden Geschmack und Hunger Vieles geboten.

Rhythmus ist Rhythmus

Amelie Brune und Simon Lüthi haben sich am Freitag das erste Mal persönlich getroffen. Zuvor hatten sie sich per Telefon und Whatsapp ausgetauscht. Lüthi hat ihr Videos von seinen Tänzen geschickt und Amelie Videos von Irish Dance. Die Musikstücke und Begleit-Bands hat Simon Lüthi ausgesucht. Die Auswahl der Musik konnte vielseitiger nicht sein: Von Naturjodel und Jodellieder bis zu Schweizer Volksmusik, alles war vorhanden.

Das Experiment, Irish Dance mit Schweizer Volksmusik zu verbinden, ist geglückt. Video: Christiana Sutter

Amelie Brune sagte zu der Musikauswahl: «Rhythmus ist das Gerüst für die Tänze, ich werde A cappella tanzen.» Irish-Folk-Tänzer sind sich gewohnt, die Schrittfolgen für ein Musikstück einzustudieren. Auch für Simon Lüthi war klar, dass es für die Tänzerin kein Problem sein wird, sich auf die Musik einzulassen. «Rhythmus ist Rhythmus, jeder soll sich selber sein.» Eigens für den Anlass hat Lüthi ein Musikstück mit Schwyzerörgeli im Irish-Folk-Stil komponiert. Am Freitag unterstützte die One Night Band und am Samstag die John Doe Band die beiden bei den Tanzvorführungen.

Nebst den etwas anderen Klängen vom Premiere-Experiment bekamen die Gäste auch viel «klassischen» Irish Folk zu hören – und es waren viele Gäste, bestätigt Sarah Bösch vom Organisationskomitee. «Über beide Tage waren es etwa 7200 Besucherinnen und Besucher.» Das Tanz-Experiment sollte nicht die einzige Premiere am diesjährigen Irish Openair Toggenburg geblieben sein, wie sie ergänzt: «Zum ersten Mal mussten wir am Samstagabend die Kasse schliessen – wir waren ausverkauft.»