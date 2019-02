Mit Ponys aus Bütschwil zu innerer Stärke und Mut finden Auf dem Erlebnishof Laufen in Bütschwil werden Ponys, Natur und Pädagogik miteinander verbunden. Die Angebote richten sich hierbei an Gross und Klein. Anne-Sophie Walt, Bütschwil

Eine kleine Teilnehmerin beim geführten Ponyreiten. (Bild: Anne-Sophie Walt)

Im mittleren Toggenburg, rund zehn Gehminuten vom Bahnhof Bütschwil, liegt der idyllische Hof der Familie Fischer Ziegler. Nebst der Familie leben zahlreiche Vierbeiner auf dem Erlebnishof Laufen. Vor allem die verschieden grossen Ponys und Kleinpferde sind ein Blickfang und der ganze Stolz der Familie, insbesondere von Rebecca Fischer Ziegler. Der in der Natur eingebundene und ruhig gelegene Familienbetrieb feiert im kommenden Sommer seinen vierten Geburtstag.

Pferde waren stets die grosse Leidenschaft und Freude der kreativen Mutter. Als ausgebildete und langjährige Kindergärtnerin begleitet sie seit Jahren Kinder durch die Schuleingangsstufe. «Der Wunsch, mein Pferde-Hobby zu intensivieren und Kinder und Ponys zusammenzubringen, wuchs über die Jahre hinweg.» So finden seit rund drei Jahren auf dem Hof verschiedene Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im erlebnispädagogischen und -therapeutischen Bereich statt.

Abwechslungsreiches und kreatives Programm

Jeweils am Mittwochmorgen trifft sich während zweieinhalb Stunden die Pony-Natur-Gruppe. Dabei handelt es sich um eine Spielgruppe im naturpädagogischen Bereich, welche sich an Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren richtet. Nebst gängigen Spielgruppenaktivitäten wie Lieder singen oder Geschichten hören, dürfen sich die Kinder um die Ponys kümmern und auch auf ihnen reiten. Erlebnisse im Wald und am Wasser gehören ebenso dazu.

Das geführte Ponyreiten, das auf Anfrage angeboten wird, eignet sich bestens für die erste Kontaktaufnahme zu den Vierbeinern. In der pferdegestützten Therapie werden Menschen mit speziellem Förderbedarf oder Beeinträchtigungen mit Hilfe der Ponys körperlich und emotional unterstützt und gefördert.

Rebecca Fischer Ziegler, Pferdegestützte Therapeutin. (Bild: PD)

Ein weiteres Angebot ist das Horsemanship für Kinder, bei dem diese auf spielerische Art an die Ponys herangeführt und auf spätere Reitstunden vorbereitet werden. Für Menschen, die an ihrem Selbstvertrauen und ihrer Achtsamkeit arbeiten möchten, eignet sich das Angebot «pferdegestütztes Coaching». Des Weiteren veranstaltet Rebecca Fischer Ziegler auf ihrem Hof Kindergeburtstage, bietet erlebnispädagogische Tage und Feriencamps an und führt Workshops für Schulen durch. «Da man auch selber nie ausgelernt hat, nehme ich seit Jahren die Unterstützung der passionierten Reitlehrerin und Ausbildnerin am Pferd, Salomé Kühne, in Anspruch.»

«Ein guter Rücken ist wichtig»

Bei der Auswahl der Tiere achtet Rebecca Fischer Ziegler darauf, dass sie über einen vernünftigen Körperbau verfügen. Besonders wichtig sei ein guter Rücken, da dieser Rückschlüsse auf die Belastbarkeit gebe. Unverzichtbar sind auch eine gute Ausstrahlung und ein liebevoller und vertrauenswürdiger Charakter der Vierbeiner. Für die pferdebegeisterte Frau muss die Chemie stimmen. Sie sagt:

«Ich achte besonders auf die Augen, da mir diese einen Einblick in die Seele des Tieres gewähren und sehr aussagekräftig sind.»

Die Ponys und Kleinpferde gehören der Familie Fischer Ziegler. Die Tiere leben möglichst artgerecht im Herdenverband im Offenstall. Ein Pferd, welches erst kürzlich dazu gestossen ist, teilt sie sich mit Claudia Mitschjeta und deren Familie. Zusammen leiten und begleiten die beiden Frauen die Pony-Natur-Gruppe seit Sommer 2018.

Kinder dürfen mitbestimmen

Für beide Betreuerinnen ist es wichtig, dass die Kinder mitbestimmen dürfen, was sie gerne machen möchten. Dementsprechend wird das Programm jeweils flexibel gestaltet und Wünsche und Anregungen der Kinder werden ernst genommen. Die Angebote werden zudem passend zur Jahreszeit und Temperatur gestaltet.

Rebecca Fischer Ziegler und eine Teilnehmerin putzen gemeinsam ein Pony. (Bild: Anne-Sophie Walt)

Die Kinder erlangen durch den Kontakt mit den Ponys und Kleinpferden mehr Mut, innerliche Stärke und Selbstvertrauen. Rebecca Fischer Ziegler beobachtet immer wieder, dass die Tiere eine beruhigende Wirkung auf die Kinder haben und ihnen zu mehr Achtsamkeit mit sich selbst und anderen verhelfen.

Beim geführten Ponyreiten ist auch das eine oder andere Kunststück möglich. (Bild: Anne-Sophie Walt)

Die Mutter einer Spielgruppenteilnehmerin berichtet begeistert von den positiven Auswirkungen, welche die pferdegestützte Spielgruppe auf ihre vierjährige Tochter hat. «Ich habe das Gefühl, dass ihr die Tiere und die Natur einen inneren Frieden geben.» Auch Claudia Mitschjeta erzählt, dass ihre Tochter durch den Kontakt und das Reiten mit den Ponys, selbstbewusster und mutiger geworden sei und dies sich auch in der Schule bemerkbar gemacht habe. Die beiden Betreuerinnen fügen an, dass die Kinder durch den Kontakt mit den Tieren einen respektvollen Umgang lernen und die Tiere als Lebewesen, die eigene Entscheidungen treffen und einen eigenen Willen haben, wertschätzen.

Die Freude der Kinder bestärkt die Betreuerinnen

Für Claudia Mitschjeta, die zurzeit eine Ausbildung zur Naturpädagogin macht, bildet die Dreierkombination Kind, Pony, Natur das optimale Arbeitsumfeld. Das Schönste an ihrer Arbeit ist sowohl für Rebecca Fischer Ziegler als auch für Claudia Mitschjeta die Freude der Kinder und deren Entwicklung. Sätze wie «dieses Pony heirate ich einmal», bestärken die zwei Frauen in dem, was sie tun.

Im natur- und erlebnispädagogischen Bereich gibt es gemäss Rebecca Fischer Ziegler und Claudia Mitschjeta noch unzählige Möglichkeiten für innovative und einfallsreiche Programme. Was sie noch alles in die Tat umsetzen werden, wird sich noch zeigen.