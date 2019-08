«Mit Musik kann man die Jungen abholen» – Kultur in Mogelsberg will junge Kleinkulturfans werben Ralph Jaegle ist seit 16 Monaten Präsident des Vereins Kultur in Mogelsberg – eine Rück- und Vorschau. Michael Hug

Ralph Jaegle ist in 34 Jahren Kultur in Mogelsberg erst der vierte Präsident. (Bild: Michael Hug)

Ralph Jaegle wurde im März letzten Jahres zum neuen Präsidenten des Vereins Kultur in Mogelsberg (KiM) gewählt. Damit ist zumindest ein Mitglied des Vereinsvorstands wieder aus Mogelsberg, wenn man die alte Gemeindegrenze in Betracht zieht.

Der «KiM» – Kultur in Mogelsberg – ist seit seiner Gründung 1985 ein Verein, dessen Vorstand wie Mitglieder in der Mehrheit nicht in der Gemeinde wohnhaft sind. Das war früher noch ein Knüppel im Räderwerk: «Das sind Auswärtige», rümpfte man die Nase, sie brachten ausserdem etwas ins Dorf, das man damals nur in den Städten kannte: Kleinbühnenkultur.

Nichtsdestotrotz wird der KiM nächstes Jahr 35 Jahre alt und kann auf ein treues Stammpublikum zählen. «Aus Mogelsberg kommen die wenigsten unserer Besucher und Mitglieder», sagt auch der neue Präsident Jaegle. Dessen ist man sich bewusst, darum ist es auch nicht einfach, auf sich und sein Programm aufmerksam zu machen.

Ständig neues Publikum ansprechen

«Es war eines meiner Ziele», sagt Ralph Jaegle rückblickend auf seine 16-monatige Präsidentschaft, «wir müssen ständig neues Publikum ansprechen, dabei vor allem Jüngere und noch dazu aus der weiteren Region.» Neues Publikum zu begeistern, ist eine Daueraufgabe, der sich jeder Verein und erst recht Kulturvereine widmen müssen. Jaegle sagt:

«Wir haben darum letztes Jahr unsere digitale Werbung stark verbessert. Homepage, Facebook, Instagram, eben auch um das jüngere Publikum anzusprechen.»

Wenn man nichts tut diesbezüglich, so der beruflich als Bühnentechniker und Medieninformatiker arbeitende Nassener, werden die Jungen mit anderer kultureller Unterhaltung älter und die Älteren kommen irgendwann nicht mehr an die Anlässe. Es wäre der Niedergang des KiM.

Mit Musik die Jungen abholen

«Mit Musik kann man die Jungen abholen, Comedy und Kabarett funktioniert nicht so gut», meint Jaegle. Das KiM-Programmschema sieht bei zwölf bis vierzehn Anlässen pro Jahr vier bis fünf Musikanlässe vor, wobei einer davon, der Jahresendanlass, stets als Salsa-Tanzabend gesetzt ist. Es bedeutet, so Jaegle, dass es drei bis vier Musikanlässe sind, mit denen man die Jungen ins «Rössli» holen kann.

«Ich möchte eine gute Durchmischung des Publikums», sagt der Präsident, «das ist seit jeher das Kennzeichen des KiM.» Deshalb hält man auch an den Kindervorstellungen jeweils an Sonntagen fest und an den Anlässen mit Stühlen: «Die Stühle sind immer ein Politikum. Es gibt nach wie vor Besuchende, die Stühle schätzen und dann gibt es Anlässe, bei denen ein Teil des Publikums sich bewegen, ja tanzen möchte.» Optimal sei die Aufteilung Hälfte Stühle, Hälfte stehend, aus Platzgründen auch nicht: «Es gibt nicht wenig Besuchende, die vorab im ‹Rössli› anrufen, ob gestuhlt sei.»

Stuhl-Nagelprobe Ende August

Gleich beim ersten Anlass der neuen Saison am 31. August wird es zur Nagelprobe kommen. Auftreten werden gemeinsam die Bollocks und Invade, zwei Bands aus dem Toggenburg, die seit 30 Jahren bestehen und demzufolge eine Anhängerschaft haben, die näher an der oberen AHV-Beitragspflichtgrenze sind als an der unteren.

Auftakt mit Toggenburgern Zum Saisonauftakt spielen am 31. August die beiden Toggenburger Bands Bollocks und Invade im «Rössli»-Saal. «Das wird ein rockig-funkiger und heisser Abend», verspricht Präsident Ralph Jaegle. Am 21. September kommt der Zauberer «Erwin aus der Schweiz», kein Kinderprogramm (aber auch). Einen Monat später, am 26. Oktober, gibt der Satiriker Patrick Frey sein «Dormicum» zum Besten. Feinstes Medizinal-Kabarett mit und ohne Nebenwirkungen. Kinderprogramm dann nachmittags am 3. November mit Tägg en Amsle und «Abentür», das Trio war schon vor vier Jahren im «Rössli» zu sehen. Gespannt darf man sein auf die Konstellation Pedro Lenz mit Max Lässer. Lenz liest und Lässer macht die Musik. Goitse mit irischer Musik kommt am 22. November. Schlag auf Schlag geht es zu und her im Spätherbst, denn schon drei Wochen später, am 14. Dezember, kommen Bodecker und Neander aus Deutschland mit ihrer Pantomime «Déjà-vu?» nach Mogelsberg. Den Saison- und Jahresabschluss macht wie eh und je eine Salsa-Gruppe. Diesmal werden Salsa Pinton mit vier Musikern aus Südamerika den «Rössli-Saal» in einen Hexenkessel verwandeln. Stühle werden dann bestimmt keine aufgestellt. (mhu)



Die Musik aber, die beide spielen, Rock und Funk, geniesst man üblicherweise im Stehen an der Bar mit einem Bier in der Hand. «Es gibt aber einige aus der Anhängerschaft beider Bands, die lieber zu sitzen wünschen», sagt Jaegle. Der gute Kompromiss wird sein, dass ein paar Stühle und daneben die Bar für die Stehenden aufgestellt wird.