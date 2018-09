Bligg verteilt Tannenschnaps am Oberhelfenschwiler Stammtisch Der Zürcher Sänger Bligg kehrte am Dienstagabend im Restaurant Rössli ein. Bligg ist auf Promotionstour. Mit seinem Schnaps, aber ohne «Rosalie». Urs Nobel

Die Stammtischrunde (von links): Renato Schlumpf, Manuela Gmür, Wirtin Sonja Böni, Bligg, Isabelle Gmür sowie Ralph Brändle. (Bild: Urs Nobel)

«Ich fühle mich nicht als Star. Ich komme aus einfachen Verhältnissen und habe mich kaum verändert.» Mit diesen Worten vermochte Bligg die rund 250 Besucher im Garten des Restaurants Rössli für sich einzunehmen. Vor allem, als er gegen Schluss des spassigen Talk-Abends auch noch sein neues Lied «Stammtisch» zum Besten gab. «Rosalie» hatte er aber nicht im Gepäck.

Punkten geht auch anders

Auf diesen Dauerbrenner musste das Publikum trotzdem nicht verzichten. Die Rössli-Wirtin Sonja Böni engagierte als Überraschung die Säntisjodler aus Teufen und dieses Trio zeigte Bligg eindrücklich auf, auf welche andere Art man mit diesem Dauerbrenner beim Publikum ebenfalls punkten kann. Ein von den Säntisjodlern zusammen mit Bligg vorgetragenes Zäuerli inklusive Talerschwingen beendete den offiziellen Teil von Bliggs Promotions-Tour.

Ein Zäuerli mit Talerschwingen gemeinsam mit den Säntisjodlern. (Bild: Urs Nobel)

Der Besuch von Bligg wurde gegen 19 Uhr angekündigt. Schon eine knappe Stunde vorher war jeder Stuhl im Garten des Restaurants Rössli besetzt. Die Durchmischung des erwartungsfrohen Publikums war beeindruckend. Jung und Alt war auszumachen, längst nicht alle kamen dabei aus Oberhelfenschwil. Sie liessen sich – solange noch ein Durchkommen war – vom Rössliteam bewirten und sorgten auch dafür, dass, noch bevor der Abend richtig begann, bereits Würste nachbestellt werden mussten. Am Stammtisch wurde dann nicht mehr gegessen, sondern im üppigen Mass getrunken.

Ein Tannenschnaps, der von Bligg selber lanciert wurde, fand bei der Stammtischrunde grossen Gefallen. Ob die Einschätzung von Manuela Gmür, der Schnaps schmecke eher wie Babyshampoo, ernst gemeint war, blieb unbeantwortet.

Bligg verteilte den Tannenschnaps im Publikum. (Bild: Urs Nobel)

Sehr zum Spass der Zuschauer wurde am Stammtisch rege geflachst. Hauptakteur war stets Bligg, der immer wieder für Heiterkeit sorgte. Eher etwas ernster ging es zu und her, als die Wirtin von den Eigenheiten ihrer Stammgäste erzählen sollte. Dabei mochte es zwar einige Schmunzler leiden, ins Detail ging Sonja Böni aus Respekt vor ihren Stammgästen aber doch nicht.

«Entscheide werden am Stammtisch getroffen»

Über die Stammtischkultur in seinem Dorf berichten, durfte dafür der Gemeindepräsident Toni Hässig. Erst jedoch, als er auch von diesem sagenhaften Tannenschnaps degustieren durfte. Und er überraschte mit seiner Aussage «Wir gehören alle zusammen. Das Dorfleben findet nicht im Gemeindehaus, sondern in der Beiz am Stammtisch statt. Das merke ich immer dann wieder, wenn ich eine Abstimmung verliere. Entscheide werden am Stammtisch getroffen». Der Gemeindepräsident, der auch gern gesehener Gast am Stammtisch im Restaurant Rössli ist, weiss, dass man da auch seinen Frust abbauen kann. «Aber Schlägereien gibt es bei uns keine.»

Rund eine Stunde dauerte der Talk der Stammtischrunde. Der Abend war zu jenem Zeitpunkt für Bligg aber noch längst nicht vorüber. Zuerst hatte er noch Autogramm- und Selfie-Wünsche zu erfüllen oder mit seinem Tannenschnaps, wobei die Flasche längst nicht mehr halbvoll war, anzustossen. Bis es dann wegen der aufkommenden Nachtkühle hiess: «Flasche leer, jetzt ist Feierabend.»

Wenn Stammgäste erfolgreich voten

Dass der Zürcher Sänger Bligg in Oberhelfenschwil für einen vergnügten Abend sorgte, ist auf einen Wettbewerb der Brauerei Schützengarten zurückzuführen. Mehrere Restaurants durften sich bewerben und das «Rössli» kam dabei in die engere Auswahl. Den Ausschlag gab ein erfolgreiches Voting der Stammgäste, welches die Wirtin Sonja Böni auf dem zweiten Rang brachte. Sonja Böni ist bereits seit 18 Jahren «Rössliwirtin» und wird von ihren Gästen liebevoll «Vereinsmutter von Oberhelfenschwil» bezeichnet.