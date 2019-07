Mit Anouk Fässler und Yari Wiederkehr war das Toggenburg mit zwei Jungen am Schützenkönigsausstich vertreten Anouk Fässler aus Ebnat-Kappel und Yari Wiederkehr aus Kirchberg qualifizierten sich unter den Besten für das Finale am Eidgenössischen Schützenfest für Jugendliche in Frauenfeld.

Die fünftplatzierte Anouk Fässler mit Betreuer Erhard Hüppi. (Bild:PD)

An zwei Wochenenden haben in und um Frauenfeld rund 4000 Jugendliche aus der ganzen Schweiz ihr jeweiliges Schiessprogramm absolviert. Aus den 18 Kategorien wurden die jeweils Besten am zweiten Sonntag zum Schützenkönigsausstich eingeladen.

Die Spannung war an diesem Tag im Schiessstand Schollenholz am Eidgenössischen Schützenfest für Jugendliche so hoch, dass sie auch auf die Zuschauer übergriff. Unzählige Augenpaare verfolgten jede Schussabgabe der Finalteilnehmer. Und litten oder freuten sich entsprechend mit.

Am Vormittag standen Kleinkaliber-Wettkämpfe aber auch solche mit dem Luftgewehr- und der Pistole auf dem Programm. Wer den Raum betrat, glaubte erst einmal im falschen Film zu sein. Denn hiess es früher an einem Finale mucksmäuschenstill zu sein, ertönte an diesem Tag die Stimme von Beatrice Egli oder Pepe Lienhards Swisslady.

Wie ist das möglich? Bei internationalen Wettbewerben werde seit kurzem auf Musik gesetzt und so hat das OK beschlossen, auch an diesem Finale so vorzugehen. Die jungen Schützen selber hatten kein Problem damit. Sie versuchten sich ohnehin voll auf ihr Finale zu konzentrieren.

Yari Wiederkehr aus Kirchberg klassierte sich auf dem 6. Rang. (Bild: PD)

Schuss um Schuss wurde abgegeben, Zwischenresultate mit mehr oder weniger Freude zur Kenntnis genommen und gehofft, dass der eigene Name möglichst lange nicht fällt. Denn nach und nach muss sich bei diesem Finalverfahren immer jener mit der geringsten Punktzahl verabschieden.

Dann folgte im Festzentrum Galgenholz das Absenden, an dem die drei Erstrangierten nebst der begehrten Medaille auch noch einen schönen Preis in Empfang nehmen durften. Stolz sein durfte aber bereits jede und jeder, der sich für den Schützenkönigsausstich hatte qualifizieren können.

Diesen Erfolg dürfen zwei Toggenburger für sich verbuchen. Anouk Fässler aus Ebnat-Kappel startete in der Kategorie G10 U15. Sie schaffte es schliesslich bis zum hervorragenden fünften Rang. Sechster wurde Yari Wiederkehr aus Kirchberg. Auch für ihn, der in der Kategorie G50 U15 an den Start ging, dürfte dies ein unvergessliches Erlebnis sein. Denn schliesslich braucht es viel Training, bis man es an einem nationalen Wettkampf zum Schützenkönigsausstich schafft. (pd)