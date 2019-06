Mit 1,6 Promille geradeaus gefahren statt abgebogen: 20-Jähriger verunfallt in Kirchberg In der Nacht auf Donnerstag verunfallte ein 20-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss auf der Fahrt in Richtung Rickenbach.

Das Auto kam in einer Böschung zum Stillstand und beleuchte eine Herde Kühe. (Bild: Kapo)

(kapo/rus) In der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag war ein 20-jähriger Autofahrer kurz vor 1 Uhr auf der Kirchberger Wolfikonerstrasse unterwegs in Richtung Rickenbach. An der Einmündung in die Fürstenlandstrasse fuhr er mit seinem Auto geradeaus weiter anstatt abzubiegen. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Das Auto prallte in eine ansteigende Böschung und kam dort zum Stillstand. Die ausgerückten Polizisten der Kantonspolizei St.Gallen stellten fest, dass der 20-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete deshalb eine Blut- und Urinprobe an.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Beim Unfall verletzte sich der Mann leicht. Er wurde vor Ort vom ebenfalls aufgebotenen Rettungsdienst betreut und anlässlich der Probenentnahme im Spital behandelt.