Migranten bauen Vogelbrutkästen und Traktoren aus Holz Jeden zweiten Freitag trifft sich eine Gruppe von Männern im Werkraum der Primarschule Bütschwil. Sie bauen zusammen verschiedene Produkte aus Holz, die für den Verkauf verwendet werden. Flurina Lüchinger

Der Anfertigungstisch für die Holztraktoren beim B’Werken im Werkraum des Primarschulhauses Bütschwil (Bild: Flurina Lüchinger)

Wer schon einmal im B’Treff in Bütschwil war, wird wissen, dass es dort ein anschauliches Angebot an handgemachten Produkten zu kaufen gibt. Konfitüren, Spielzeugautos aus Holz, gedörrte Apfelringe oder farbige Dekovögel. Hergestellt wird dies von Menschen in besonderen und herausfordernden Lebenslagen. Der B’Treff bietet einige Möglichkeiten, wie diese Menschen sich kreativ und handwerklich betätigen können.

Alle zwei Wochen findet im Werkraum des Primarschulhauses Bütschwil das B’Werken statt. Geleitet wird es von Hans Gut und Paul Wüst. Beide sind passionierte Handwerker. Rund zehn junge Männer besuchen jeweils das Angebot. Mal seien es ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Am letzten Freitag waren es sieben Migranten, die alle in Bütschwil oder in Ganterschwil wohnen.

Verschiedene Projekte, die realisiert werden

Die Stimmung ist von Anfang an sehr locker. Hans Gut sagt, es sei entscheidend, dass die Männer etwas machen können, wo es ein Sinn dahinter gibt. Es ist eine Produktion von handgemachten Gütern für Kunden und nicht nur ein Bastelnachmittag, wo man danach etwas Selbstgemachtes nach Hause nimmt. Momentan arbeitet die Projektgruppe an zwei Produkten. Einerseits an einem Spielzeugtraktor aus Holz und andererseits an Brutkästen für Vögel.

Die meisten Ideen für die Stücke sind Originale von den Gruppenleitern. Dies sei ihm wichtig, betont Hans Gut. Die Männer arbeiten in zwei Gruppen. Die eine ist für die Traktoren zuständig, die andere für die Brutkästen. Es wird laufend gewechselt mit den Tätigkeiten und auch die Produkte, die hergestellt werden, variieren. Das Zusammentreffen erinnert an eine Werklektion in der Primarschule. Die Männer sind alle sehr motiviert, es wird gesungen, gelacht und viel geredet.

Nützlich für Bewerbungen und Praktika

Doch die beiden Leiter müssen immer ein Auge auf die Gruppe haben. Die Männer machen zwar alles sehr zuverlässig. Doch viele der Maschinen und Werkzeuge sind ihnen unbekannt und so ist eine sorgfältige Einführung in den Arbeitsvorgang wichtig. «Ich will nicht von der Versicherung Gebrauch machen müssen», meint Gut. Die Migranten lernen auch die Fachbegriffe für das Werkzeug. Von diesem Wissen können sie bei einer zukünftigen Bewerbung oder einem Praktikum profitieren.

Lohn bekommen die fleissigen Werker nicht, aber die Gemeinde kommt für die Spesen und die Versicherung auf. Es wirkt, als ob sie alle froh sind, dass sie etwas mit ihren Händen anfertigen können. Die meisten der Männer sind seit knapp einem Jahr in der Gruppe dabei. Dieses Projekt gibt es seit vier Jahren. Seit zwei Jahren sind Hans Gut und Paul Wüst mit von der Partie.