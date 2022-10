Messeauftritt Die Olma ist bei Unternehmen aus dem Toggenburg ein Fixpunkt in der Agenda – der Nutzen unterscheidet sich dabei je nach Art der Firma Am Donnerstag startet in St.Gallen die Olma, an der mehrere Unternehmen aus dem Toggenburg ihre Produkte verkaufen oder Werbung in eigener Sache machen.

Der Olma-Stand von Bermontis befand sich am Mittwoch noch im Aufbau. Bild: PD

Stressig sei es grad etwas, sagt Robert Häne, einer der Mitgründer von Bermontis. Die kleine Toggenburger Schnapsbrennerei präsentiert ihre Produkte an der Olma in der Degustationshalle 9.1. «Wir machen das in unserer Freizeit. Den Stand stellten wir an mehreren Abenden auf, auch das Einrichten braucht Zeit», sagt Häne. Das kleine Unternehmen habe auch ein kleines Budget, weshalb der Stand aus Elementen aus dem Baumarkt bestehe. «Das bedeutet mehr Aufwand, aber am schönen Stand sieht man, dass wir viel Herzblut hineingesteckt haben», sagt Häne.

Auch wenn das Team gratis arbeite, sei die Messe durch die Standmiete mit Kosten von ein paar tausend Franken verbunden.

«Es ist schön, wenn am Schluss die schwarze Null steht. Bei der Olma ist das so.»

Zwar gebe es an Messen immer die sogenannten «Kugelschreiber-Jäger». Das Degustieren gehöre dazu und sei wichtig, sagt Häne. «Es gibt aber auch viele Leute, die an regionalen, jungen Unternehmen interessiert sind.» Zudem sei Degustieren im Onlineshop nicht möglich. An einer Messe können die Geschichte eines Unternehmens, die Gesichter dahinter und natürlich der Geschmack des Produkts besser präsentiert werden.

Bermontis war schon einmal an der Olma, der Offa und der Corona-Ersatzmesse Pätch. Häne sagt: «Wir können jeweils schon einiges direkt verkaufen, aber eine Messe ist auch nachhaltige Werbung, die später zu Bestellungen führt.» Sie seien vor allem an der Olma, um bekannter zu werden. «Für uns ist das wichtig, da wir mit Kräuterlikör, einem vermeintlich uncoolen Produkt, angefangen haben. Wir wollen den Leuten zeigen, dass Kräuterlikör eben auch cool sein kann.»

Scherenschnittporträts der Besucher

Der Stand der Mosnanger Schererei an der diesjährigen Olma. Bild: PD

An der Olma anzutreffen ist auch Jolanda Brändle aus Mosnang mit ihrer Schererei. Sie tauchte im November 1998 mit dem Besuch eines Kurses in die Welt der Scherenschnitte ein. «Zehn Jahre später wagte ich den Schritt an die Olma und zeigte meine Werke erstmals einer breiteren Öffentlichkeit.» Seither ist Jolanda Brändle jedes Jahr mit einem Stand an der Olma. «Die beiden Coronajahre musste ich leider pausieren und freue mich deshalb riesig, in diesem Jahr wieder dabei zu sein.»

Scherenschnittkünstlerin Jolanda Brändle. Bild: Beat Lanzendorfer (März 2020)

2012 ist die Toggenburgerin sogar angefragt worden, mit ihrer Scherenschnittkunst das Olma-Plakat zu gestalten, wodurch ihr der Durchbruch zur internationalen Bekanntheit gelungen sei.

Die künstlerische Tätigkeit in der Schererei führt Brändle selbst aus. Bei Events oder Ausstellungen wie der Olma wird sie von ihrer Familie tatkräftig unterstützt. An ihrem Stand stellt sie nebst Originalbildern einen kleinen Teil ihres Sortiments an Scherenschnitt-, Geschenks- und Gebrauchsartikeln aus. Die Mosnangerin sagt:

«Dieses Jahr werde ich neu Porträts von den Besucherinnen und Besuchern schneiden, was sicher ein Publikumserlebnis sein wird.»

Finanziell lohne sich der Stand. Durch den Produktverkauf direkt am Stand und die Ausweitung der Kundschaft könne sie die Kosten decken, sagt Brändle. «Wer sich nicht zeigt, den vergisst man.»

Die Vorbereitung, der Standaufbau und das Richten der Artikel seien zeitaufwendig. «Nebst den elf Messetagen brauche ich zusätzlich eine Woche Vorbereitungszeit», sagt Brändle. Mit ihren rund 400’000 Besucherinnen und Besuchern sei die Olma jedoch eine einzigartige Publikumsmesse. Dies sei für sie eine gute Gelegenheit, um im direkten Kundenkontakt ihr Kunsthandwerk zu präsentieren und als Akquisiteurin tätig zu sein.

Arvenmöbel aus Wildhaus

Aus Wildhaus ist das Unternehmen A. Fliri Arvenmöbel-Innenausbau an der diesjährigen Olma vertreten. «An unserem Stand werden wir die speziellen Arvenmöbel ausstellen», teilt das Geschäftsführungspaar Marcelina Fliri und Gian-Martin Fliri mit. Für das Familienunternehmen besteht der Nutzen der Ausstellung darin, mit den Kunden in Kontakt zu treten und den Verkauf anzukurbeln. «Die Kundschaft hat die Möglichkeit, die Möbel anzuschauen und auch anzufassen.» Interessierte könnten auch Wünsche für den personalisierten Innenausbau besprechen.

Auf die Frage, ob sich der Olma-Auftritt finanziell lohne, teilen Fliris mit: «Es wird allenfalls Möbel geben, welche am Stand verkauft werden. Grundsätzlich geht es aber darum, Kundengespräche zu führen, Aufträge für Offerten einzuholen und zu beraten.» Neben dem Nutzen verursache die Olma aber auch einen grösseren Aufwand – vor allem Zeit müsse investiert werden. «Die Organisation der Ausstellung ist bereits seit einem halben Jahr am Laufen.» Der Aufbau selbst habe dieses Jahr einen Tag gedauert. Zur Vorbereitung gehöre auch die Erstellung neuer Arvenmöbel sowie die Entscheidung, welche Möbel schliesslich ausgestellt werden.