Mehrzweckhalle St. Peterzell soll für 2,6 Millionen Franken umgebaut werden Die Mehrzweckhalle in St. Peterzell muss von Grund auf überholt werden. Neben den technischen Installationen müssen unter anderem die Fassade, die Fenster und der obere Eingangsbereich erneuert werden. Urs M. Hemm

Der obere Eingangsbereich mit dem gelben Vorbau entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen und soll erneuert werden. Gemäss Plan verschwindet der Lichthof rechts davor ganz und wird durch zwei Oberlichter ersetzt. Auf dem Pausenplatz und im Untergeschoss wird so Platz gewonnen. (Bild: Urs M. Hemm)

Werner Raschle, Schulratspräsident Oberes Neckertal. (Bild: Urs M. Hemm)

«Ich weiss nicht, wie oft diese Treppe in den vergangenen Jahren schon repariert wurde», sagt Werner Raschle, Schulratspräsident der Schule Oberes Neckertal. Aber das Wasser dringe immer wieder vom Hang her durch und schädige den Treppenaufgang sowie die Zivilschutzanlage, die heute zum Teil als Lagerraum genutzt werde. Dies seien nur zwei Beispiele, die verdeutlichen sollen, dass die im Jahr 1992 erbaute Mehrzweckhalle in St. Peterzell (MZH) einer Komplettsanierung bedürfe. Ein Augenschein zeigt Risse in der Fassade und kaputte Fensterläden. «Auch die Fenster der Turnhalle müssen dringend ersetzt werden, da sie den heutigen energetischen Anforderungen schlicht nicht mehr entsprechen», sagt Werner Raschle.

Im Aussenbereich an der Treppe wie auch in der ehemaligen Militärunterkunft sind durch Wassereinbruch erhebliche Schäden entstanden. (Bild: Urs M. Hemm)

Für alle baulichen Massnahmen rechnet der Schulrat der Schule Oberes Neckertal gemäss Expertise mit Kosten in der Höhe von rund 2,6 Millionen Franken. Da die MZH auch öffentliche Zwecke erfülle, übernehme die politische Gemeinde Neckertal − vorbehältlich der Zustimmung der Bürgerschaft − einen Anteil von 32 Prozent der Kosten, was 832'000 Franken entspricht.

Grösse Veränderungen im Eingangsbereich

Die grössten baulichen Veränderungen sind im Eingangsbereich und dem Foyer im Erdgeschoss sowie beim Oberbau und dem Lichthof geplant. «Den Vorbau, der die beiden Eingänge unten und oben bildet, wollen wir komplett ersetzen», sagt Werner Raschle. Insbesondere die Glaselemente im oberen Bereich entsprechen nicht den Sicherheitsvorschriften, da spielende Kinder dort durchbrechen könnten», erläutert er.

Mehrzweckhalle St. Peterzell Heutige Situation im Eingangsbereich Geplanter Eingangsbereich

Zudem sei dort der Eingang nicht vom Wetter geschützt. Daher soll die Wetterseite mit einem Windfang aus Sicherheitsglas geschützt werden. Da dieser Bau leichter als der bisherige sein wird, könne auf die Stützen im Foyer darunter verzichtet werden. «Das wird das Foyer öffnen, so dass dieser Raum künftig zweckmässig, beispielsweise für Apéros oder ähnliches, genutzt werden kann.»

Ungenutzten Raum nutzbar machen

Zusätzlicher Raum soll zudem durch die Umnutzung des Lichthofs geschaffen werden. «Zwar ist der Lichthof ein baulich schönes Element. Doch lässt er im Bereich des Pausenplatzes und im Erdgeschoss viel Raum ungenutzt», erläutert Werner Raschle. Zudem sei der Unterhalt des Lichthofs mit dessen Bepflanzung sehr aufwendig und kostspielig.

Mehrzweckhalle St. Peterzell Heutige Fassade mit Vorbau Geplante Fassade aus Sicherheitsglas

Die grossen Glasflächen des bestehenden Oberbaus und des Lichthofs hätten aber auch energetisch grosse, negative Auswirkungen. «Im Sommer führen diese zu einem regelrechten Hitzestau, während im Winter viel Wärme verloren geht, was die Heizkosten in die Höhe treibt.»

Flachdach muss abgedichtet werden

Im Innern sind es insbesondere die technischen Anlagen die entweder das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, respektive schon längstens überschritten haben, die erneuert werden müssen. «Zudem macht uns das Flachdach des Technikraumes Sorgen, da dort Wasser eindringt, das entlang der Leitungen bis in die Umkleidekabine dringt und dort von der Decke tropft», sagt Werner Raschle. Dort müssten zudem die sanitären Anlagen ersetzt werden.

Die Turnhalle selbst ist in gutem baulichen Zustand. Einzig die Brüstung auf der Zuschauergalerie ist zu niedrig und muss erneuert werden.