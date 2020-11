Mehr Freude als Frust trotz Maskenpflicht: Katharinenmarkt in Alt St. Johann konnte stattfinden Es herrschte gute Stimmung am Katharinenmarkt, der am Dienstag stattfinden konnte. Mit Schutzkonzept und Maskenpflicht.

8 Bilder 8 Bilder Trotz Corona konnte der Katharinenmarkt stattfinden. Es galt allerdings Maskenpflicht. Bild: Adi Lippuner (Alt St.Johann, 17. November 2020)

Die Freude, an einem strahlend schönen Spätherbsttag einen Bummel zwischen den Marktständen zu geniessen, war am Katharinenmarkt in Alt St. Johann zu spüren.

Zwar trug ein Grossteil der Besucherinnen und Besucher, wie vorgeschrieben, einen Gesichtsschutz. Von einzelnen war Kritik zu hören wie: «Diese Vorschriften bringen gar nichts, das ist reine Zwängerei. Eine Maske schützt nicht vor den Viren.» Doch die meisten zeigten Verständnis und mehrfach war zu hören:

«Dann halt ein Marktbesuch mit Maske, ist besser als zu Hause zu sitzen.»

Am Stand der Käserei Knaus, Unterwasser, hatte nach dem Mittag Meinrad Knaus Dienst. Verkauft wurden Produkte aus der Hofsennerei, von der Alp und die Haferflocken, gewachsen auf dem Chüeboden in Unterwasser. «Die Maske ist gewöhnungsbedürftig, ich trage sie nicht besonders gerne, aber Vorschrift ist Vorschrift», so die Aussage.

Am Stand der Käserei Knaus deckt sich «Aelpli-Tres» (links), bedient von Meinrad Knaus, mit Ziger und Käse ein. Bild: Adi Lippuner (Alt St.Johann, 17. November 2020)

Dieses Jahr kein Gedränge

«Allerdings sind weniger Kunden unterwegs, als andere Jahre, ich weiss nicht, ob dies an der Maskenpflicht liegt oder einfach daran, dass die Leute Angst haben und lieber zu Hause bleiben», sagte Knaus.

Die gleiche Feststellung machten auch andere Marktfahrer, herrschte doch andere Jahre am Katharinenmarkt ein grosses Gedränge.

Ein Hauch «Zibelemärit-Stimmung»

Auch bei den Bäuerinnen wurden dieses Jahr weniger Zwiebelzöpfe für den Verkauf hergestellt. «Einerseits war die Ernte nicht so gut, es gab viele faule Zwiebeln, andererseits haben wir weniger Besucher erwartet», so der Tenor der Frauen.

Doch ein kleiner Hauch «Zibelemärit-Stimmung» war, angesichts der liebevoll geflochtenen Zöpfe trotzdem zu spüren. Auch an den grosszügig aufgestellten Tischen liess es sich – trotz der Vorschrift, dass nicht mehr als vier Personen zusammen sitzen dürfen – gut verweilen.