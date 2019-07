Mehr als doppelt so schnell als erlaubt: Raser fährt mit 163 km/h über den Ricken Erlaubt gewesen wären 80 Stundenkilometer. Ein 22-Jähriger fuhr auf der Rickenstrasse mit 163 Stundenkilometern. Sein Auto wurde sichergestellt.

Zu schnell über den Ricken. Ein Autofahrer wurde mit 163 km/h gemessen. (Symbolbild: Olivier Le Moal)

(kapo/rus) Am Donnerstagabend hat die Kantonspolizei St.Gallen an der Rickenstrasse in Ricken Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Ausserortsbereich, in dem eine Maximalgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern gilt, wurde ein 22-Jähriger mit einer Geschwindigkeit von 163 Stundenkilometern gemessen, so die Kantonspolizei St.Gallen.

Der Raser musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Das Auto wurde durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen sichergestellt. Mit 120 Stundenkilometern passierte ein weiteres Auto die Kontrollstelle. Der 32-jährige Fahrer von diesem Auto musste seinen Führerausweis ebenfalls abgeben.