Medien Mit einem blauen Auge durch die Coronapandemie gekommen: Toggenburg Medien AG erwirtschaftet Gewinn und bekennt sich zum Regionaljournalismus Das Wattwiler Zeitungsunternehmen, welches das «Toggenburger Tagblatt» herausgibt, schrieb im vergangenen Jahr schwarze Zahlen – trotz der durch Corona geprägten Zeit. An der Spitze des Verwaltungsrats führt Peter Wanner das Unternehmen in die Zukunft.

Stehen an der Spitze der Toggenburg Medien AG: (von links) Redaktionsleiter und Geschäftsführer Simon Dudle, Verwaltungsrat Michael Kauf, der neue Präsident Peter Wanner sowie die abtretenden Jürg Weber und Urs Bichler. Bild: Sabine Camedda

Lob und Dank gab es für die Journalistinnen und Journalisten und für das Redaktionsteam des «Toggenburger Tagblatts». «Ihnen fiel während der Coronapandemie eine besondere Rolle zu», sagte Verwaltungsratspräsident Jürg Weber in seiner Einleitung zur Generalversammlung der Toggenburg Medien AG im Thurpark in Wattwil.

Es habe eine Flut an Informationen und News gegeben, auch sogenannte Fake News. Die Zeitungsmacher gehen den Informationen auf den Grund, erklären, ordnen ein. So bekommen die Leserinnen und Leser, aber auch die Aktionäre ein Produkt, dem sie vertrauen können.

Hohe Disziplin bei den Kosten und staatliche Hilfe

Dass das Wattwiler Medienunternehmen Ende 2021 so gut da stand, führte Jürg Weber auf zwei Gründe zurück: die staatliche Unterstützung und Einsparungen. Einnahmeseitig seien die vergangenen zwei Jahre geprägt gewesen durch einen Einbruch des Werbemarkts. Jürg Weber sagte weiter:

«Wir haben schnell reagiert und dort gespart, wo es ohne Qualitätsverlust möglich war.»

Ausserdem habe man durch das Joint Venture CH Media Synergien nutzen können. Für die Aktionärinnen und Aktionäre hat die finanzielle Unterstützung des Bundes, welche die Toggenburg Medien AG erhalten hat, die Konsequenz, dass trotz eines Gewinns von einer Million Franken keine Dividende ausgeschüttet wird.

Drei von vier Verwaltungsräten traten zurück

Im Verwaltungsrat kam es zu einer grossen personellen Veränderung: Drei der vier Mitglieder haben aufgrund ihrer Pensionierung ihren Rücktritt erklärt. Der seit 2020 amtierende Verwaltungsratspräsident Jürg Weber ist aktuell noch als Senior Advisor bei CH Media tätig, er verlässt das Unternehmen Mitte Jahr.

Michael Kauf (rechts) verabschiedet Urs Bichler (Mitte). Links der abtretende Verwaltungsratspräsident Jürg Weber. Bild: Sabine Camedda

Urs Bucher, ebenfalls seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, war Mitarbeiter der CH Regionalmedien AG in St.Gallen, er ging Ende März in Pension. Der Wattwiler Urs Bichler war seit 1995 im Verwaltungsrat der Toggenburg Medien AG. Er wurde von Michael Kauf in einer Laudatio verabschiedet.

Als neuer Verwaltungsratspräsident wurde Peter Wanner gewählt. Es sei für ihn eine Ehre, dieses Amt zu übernehmen, sagte der Verleger, der auch Verwaltungsratspräsident der CH Media AG ist. Es sei ihm wichtig zu spüren, was in der Region läuft.

Klares Bekenntnis zum Regionaljournalismus

Er habe gerade in der Pandemie die Notwendigkeit gesehen, in die Regionaltitel zu investieren, sagte Peter Wanner. Es sei wichtig zu schreiben, was in den Regionen passiere. Dafür brauche es aber gute Produkte, die ihre Leser finden. Daraus folgere er:

«Wir müssen den Zeitungen vor Ort Sorge tragen.»

Der Verwaltungsrat wurde durch Roberto Rhiner, den Finanzchef von CH Media, ergänzt. Somit wird der Verwaltungsrat um eine Person verkleinert.

Ein Aktionär äusserte sein Bedauern, dass nun keine Person aus Wattwil mehr im Verwaltungsrat vertreten ist. Peter Wanner sagte, dass er dieses Anliegen aufnehmen werde.