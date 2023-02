Maturaarbeit Problematischer als angenommen: Was diese Toggenburgerin zum Thema Recycling herausgefunden hat Maturandin Noëlle Hug aus Ebnat-Kappel recherchierte in ihrer Abschlussarbeit zum Thema Recycling von PET. Dabei stiess sie auf einen unerfreulichen Kreislauf. Entstanden ist ein Kinderbuch – nicht nur für Kinder.

Noëlle Hug aus Ebnat-Kappel schrieb das Kinderbuch «Wohin damit?» im Rahmen ihrer Maturaarbeit. Bild: Donato Caspari

PET-Recycling funktioniert gut in der Schweiz ... oder? Noëlle Hug von der Kantonsschule Wattwil untersucht in ihrer Maturaarbeit, wieso sich das Abfallproblem in der Schweiz nicht verbessert. Dabei erstellte die 18-Jährige ein Kinderbuch, mit welchem sie das Recycling-Bewusstsein von Kindern und Eltern schärfen will.

Jede Illustration in Hugs Kinderbuch «Wohin damit?» ist selber erstellt. Bild: Donato Caspari

«Es war mir von Anfang an klar, dass ich am Schluss meiner Maturaarbeit ein selber erstelltes Produkt in den Händen halten möchte», sagt die Schülerin aus Ebnat-Kappel. Das Buch, das nun vorliegt, hat sie selber gezeichnet, gemalt und drucken lassen. Der Titel: «Wohin damit?».

Noëlle Hug, die in ihrer Freizeit auch Tanzkurse für junge Tänzerinnen und Tänzer gibt, hat sich schon immer für Kinder interessiert. Sie wollte mit ihrer Arbeit etwas für Kinder tun, wie sie sagt. «Meine ursprüngliche Idee war, über die Meeresverschmutzung zu schreiben – ich musste das Thema aber dann eingrenzen.» Und so landete sie beim Thema PET-Recycling. Hug ist es wichtig, dass Kinder die Abfallproblematik verstehen. «Je früher sie damit konfrontiert werden, desto mehr kann das Kind auch mitnehmen.»

Der PET-Kreislauf ist nicht geschlossen

Also tauchte Hug in die Recherche über PET-Recycling ein – und stiess dabei auf einen Kreislauf, welcher problematischer ist, als allgemein angenommen. In der Schweiz wird zwar ein grosser Teil der PET-Flaschen recycelt – doch der gewonnene Rohstoff, die sogenannten Flakes, ist von geringerer Qualität als neue Flakes. Deshalb müssen die recycelten Flakes mit neuen aufgemischt werden, um wieder PET-Flaschen herstellen zu können.

Alternativ können die recycelten Flakes auch für andere Zwecke genutzt werden, wie zum Beispiel für den Gleisbau oder die Verbrennung in Zementfabriken. Dazu kommt, dass ein Teil des PET ins Ausland exportiert wird. Danach lässt sich nur noch schwer kontrollieren, wo die Ware landet.

Diese unerwarteten Erkenntnisse brachten Hug darauf, in ihrem Kinderbuch nicht nur wie ursprünglich geplant den Kreislauf einer PET-Flasche aufzuzeigen, sondern auch, dass das Recyceln nicht die perfekte Lösung ist. Das zeigt sie, indem das Kinderbuch sich von hinten und von vorne – einfach umgekehrt – lesen lässt. «Es war eine grosse Schwierigkeit, dass meine Zeichnungen auch umgekehrt zusammenpassen.» Die Bilder bleiben nämlich gleich, nur wird eine andere Geschichte erzählt.

Hugs Kinderbuch ist so gedruckt, dass es sich sowohl von vorne nach hinten, als auch umgedreht lesen lässt. Bild: Donato Caspari

Komplexität und Salz

Hug musste sich nun der schwierigen Aufgabe stellen, dieses komplexe Thema auf Kindergrösse herunterzubrechen. «Ich habe mir vorgestellt, was ich als Kind verstanden hätte – das hat mir geholfen abzuschätzen, was ich alles weglassen muss.» Zusätzlich gab Hug ihre Texte einer Kollegin, welche in einer Kita arbeitet, zum Gegenlesen.

Die Zeichnungen zum Text illustrierte Hug mit Aquarell, Zeichenstift und teilweise sogar Salz. Das fertige Werk liess sie dann vierfach als Buch drucken. Hug will es aber nicht veröffentlichen: «Innerhalb meiner Maturaarbeit wäre eine Überarbeitung und Verlagssuche ein zu grosser Aufwand gewesen.» Gezeigt hat sie ihr Kinderbuch einigen Kindern von Bekannten. «Ich denke, sie fanden es sehr spannend, einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen – aber auch die Erwachsenen fanden es sehr interessant.»

Kinderbuch nicht nur für Kinder

Tatsächlich ist die Arbeit von Noëlle Hug nicht nur für Kinder relevant. Auch für Erwachsene sei es wichtig zu verstehen, dass sich das PET-Abfallproblem nicht nur durch Recycling lösen lässt. «Das ist ein Märchen, das wir gerne hören, denn es beruhigt unser Gewissen», schreibt Hug in ihrer Maturaarbeit. Was es tatsächlich brauche, sei eine Änderung unserer Gewohnheiten. «Das mindeste ist es, seinen Abfall zu trennen und zu recyceln. Dann kann man auf Alternativen umstellen, wie zum Beispiel eine eigene Wasserflasche. Aber die beste Lösung ist natürlich, auf möglichst viele Einwegverpackungen zu verzichten.»

Nun, da ihre Arbeit abgeschlossen ist, zeigt sich Hug stolz. Nach der Matura steht für sie ein Zwischenjahr und danach ein Studium in Sozialer Arbeit an.