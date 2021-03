Pflege Maturaarbeit zeigt: Demenz-Betreuung in Wil und im Toggenburg auf hohem Niveau An der Kantonsschule Wil schrieb Nina Hollenstein (17) aus Bütschwil ihre Maturaarbeit «Demenz: Ist die Betreuung im Toggenburg und in der Stadt Wil auch in Zukunft gewährleistet?» Fazit: Es gibt gute Angebote für Betroffene und ihre Angehörigen.

Nina Hollenstein hat in ihrer Maturaarbeit feststellen müssen, dass die Demenz-Erkrankung nicht heilbar ist. Aber sie kann durch Therapien verzögert werden. Bild: Roland P. Poschung

Nina Hollensteins Motivation resultierte aus ihrem Interesse an der Krankheit Demenz. Dieses entstand, nachdem sie den Film «Honig im Kopf» von Til Schweiger angeschaut hatte. Der Film handelt von einem Mann, der an einer Alzheimer-Demenz leidet. Die Krankheit entwickelt sich immer stärker; und die Angehörigen meinen, es sei ein guter Zeitpunkt für seinen Heimeintritt.

Seine Enkelin wehrt sich dagegen und unternimmt mit ihrem Grossvater eine Reise, um seinen grossen Wunsch zu erfüllen, noch einmal Venedig zu besuchen. Konkret untersuchte die Maturandin, die später Physiotherapeutin werden möchte, die Betreuungsmöglichkeiten für demenzkranke Menschen im Toggenburg und in der Stadt Wil.

Entstehung und Verlauf von Demenz

«Durch diesen Film wurde mein Interesse an der Entstehung und am Verlauf der Krankheit geweckt, weshalb ich mehr darüber wissen wollte», sagt Nina Hollenstein. Ebenfalls lassen sich auch immer wieder Artikel in den Medien finden, die über Demenz berichten, denn für die Forschung sind in diesem Bereich noch viele Fragen offen und es werden ständig neue Ergebnisse präsentiert.

«Diese Aktualität des Themas war ebenfalls ein Grund für meine Themenwahl an dieser Maturarbeit.»

Sie wollte nicht bloss über die Krankheit Demenz berichten, vielmehr entschied sie sich, die Betreuungsmöglichkeiten in der Region genauer zu untersuchen. Das Thema der Betreuungsmöglichkeiten sei allerdings sehr breit und musste deshalb eingegrenzt werden.

Die Vielfalt der Aufgabe widerspiegelt sich insbesondere im Inhaltsverzeichnis: Theorie über Demenz, Demenzformen mit Ursachen und Symptomen an den Beispielen Alzheimer-Demenz, Vaskuläre-, Lewy-Körper- und Frontotemporale-Demenz, Diagnose, Abklärungen beim Hausarzt, Memory-Klinik, spezielle Untersuchungen und medikamentöse und nichtmedikamentöse Behandlungen, Verhaltenstherapie, spezielle Betreuungsmöglichkeiten in Wil und im Toggenburg.

Kontakt mit Demenz-Beraterinnen

Eine grosse Beachtung kam in der 90-seitigen Maturaarbeit dem Kontakt mit Demenz-Beraterinnen zu. Edith Scherer, Angehörigenberaterin in der Psychiatrie St.Gallen Nord, und Agnes Heiniger-Gmür, Leiterin Fachbereich Hilfe und Betreuung bei der Pro Senectute Wil und Toggenburg, beide in Wil, gaben Auskunft über die vielseitigen und nützlichen Angebote.

Edith Scherer berichtet im Interview mit Nina Hollenstein: «Wir machen hier in der Psychiatrie St.Gallen Nord sogenannte Demenzabklärungen, bei denen ich dabei bin. Dort werden viele Tests durchgeführt und zum Schluss gibt es ein Diagnosegespräch, bei dem die Ärzte den Betroffenen die Auswertung des Tests bekanntgeben. Bei diesen Diagnosegesprächen bin ich dabei, denn die Betroffenen kommen immer mit den Angehörigen. Die Angehörigen sehen mich dann schon und ich kann mich ihnen vorstellen. So kommen dann auch viele Angehörige von Menschen mit Demenz bei mir vorbei.»

Demenz Der Begriff wird vom lateinischen «de mente» abgeleitet, was «Abwesenheit des Geistes bzw. des Gedächtnisses» bedeutet. Demenz ist ein Überbegriff für diverse Hirnleistungsstörungen, wobei die Alzheimer-Demenz eine davon ist, es ist also kein Synonym. Wissenschafter haben festgestellt, dass mit steigendem Alter das Risiko an Demenz zu erkranken zunimmt. (ropo)

Ziel sei es, die Angehörigen zu stärken, ihnen eine Ansprechperson zu geben und ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Für die Angehörigen sei die Beratung kostenlos, weil der Kanton die Kosten übernehme.

Wichtige Bedarfsabklärungen

Agnes Heiniger-Gmür erläutert die Bedarfsabklärung durch die Pro Senectute: «Wir klären ab, wer die betroffene Person ist, inwiefern wir helfen können, wie lange wir entlasten sollen und was in dieser Situation sinnvoll zu machen ist. Dann versuchen wir den passenden Helfer zu finden. Dieser Helfer geht am gewünschten Tag zur gewünschten Zeit für einige Stunden bei der betroffenen Person vorbei.»

Der Helfer mache mit der betroffenen Person einen Spaziergang oder liest ihr zur Beschäftigung etwas vor. So habe der Betroffene einen etwas anderen Alltag. Wenn eine an Demenz erkrankte Person alleine sei, müsse der Helfer ihr vielleicht im Haushalt helfen, für sie kochen oder beim Duschen beistehen. Dies nicht, weil der Betroffene es nicht mehr selbst könne, sondern weil er vergessen habe, dass er sich beispielsweise waschen oder für sich kochen sollte. Der Helfer übernehme dann diese Arbeit.