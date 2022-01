Maturaarbeit Anspruchsvolle Untersuchung über das Gewerbe in der Gemeinde Nesslau: So hat Dario Hager den Blick für den Wohnort geschärft Dario Hager hat die Entwicklung und Veränderung der Gewerbebetriebe in der Gemeinde Nesslau untersucht. Er ist erfreut über das breite Angebot an Gewerbebetrieben, auch wenn sich in den vergangenen Jahren einiges verändert hat.

Ein Teil des Gewerbes, vor allem Ladengeschäfte, ist entlang der Toggenburgerstrasse in Nesslau angesiedelt. Bild: Sabine Camedda (Nesslau, 14. Januar 2021)

Das Vorhaben des Nesslauer Maturanden Dario Hager, im Rahmen seiner Abschlussarbeit die Gewerbestruktur von einst und heute in seinem Wohnort Nesslau genau zu untersuchen, erwies sich als anspruchsvoll. Vor allem unterschätzte er den Aufwand, die jeweiligen Gewerbestandorte in einer Karte einzuzeichnen, wie er festhält. «Das Erstellen der Karten war das Hauptprodukt der Arbeit und beanspruchte viel Zeit und Nerven, insbesondere weil mir das QGis-Programm zu Beginn völlig unbekannt war.» Trotz des schwierigen Beginns, «insbesondere die Planung und Strukturierung der Arbeit war eine Herausforderung», dürfe er sich nun über das Resultat und die Karten freuen.

Auffällig für Dario Hager ist, dass es in der Gemeinde Nesslau nach wie vor zahlreiche Gewerbebetriebe gibt, die ganz verschiedene Sektoren abdecken.

«Sehr erfreulich ist auch, dass es ein breites Angebot an Dienstleistungen gibt.»

Dies finde auch der Gemeindepräsident Kilian Looser. Dario Hager weiss: «Er ist der Meinung, dass dies Nesslau zu etwas Speziellem macht, gibt es doch nach wie vor eine eigene Schule und mehrere Läden.» Es gebe viele Gemeinden in vergleichbarer Grösse, welche nicht über ein so breites Angebot verfügen. «Interessant ist auch, dass sich das Gewerbe vorwiegend entlang der Hauptstrasse angesiedelt hat», so Dario Hager.

Dario Hager hat seine Maturaarbeit über die Entwicklung der Gewerbebetriebe in der Gemeinde Nesslau geschrieben. Bild: Adi Lippuner

Fusion mit Nachbargemeinden

Beim Vergleich der verschiedenen Karten mit den Eintragungen in den Jahren 2000 und 2021 stellt Dario Hager fest, dass einiges passierte. «Im Dorf Nesslau hat sich ein Zentrum gebildet, wobei es schwierig ist, dafür Gründe zu finden. Allenfalls kann dies mit den Gemeindefusionen von Nesslau und Krummenau im Jahr 2005 und mit Stein 2013 zusammenhängen.»

Vor allem beim ersten Zusammenschluss sei vieles zentralisiert worden, allerdings habe es auch regionale Lösungen gegeben und dies bedeute, dass die Bevölkerung die Gemeinde für die Arbeit verlasse. Möglich sei auch, dass dann auch auswärts eingekauft werde. «Eine Analyse des Konsumverhaltens konnte aufgrund der Karten jedoch nicht vorgenommen werden.»

Der Sidwaldplatz war früher ein Marktplatz, heute ist das Quartier vorwiegend ein Wohngebiet. Bild : Sabine Camedda

Allerdings zeige der Blick weiter zurück, dass sich gerade mit Bezug auf das Sidwald-Quartier einiges veränderte. «Dort hatte es früher viel mehr Gewerbebetriebe, insbesondere an der Strasse Richtung Ennetbühl. Zudem war dort ein monatlicher Markt, der seinen Ursprung bereits im 13. Jahrhundert hatte», weiss Dario Hager. Bis in die Achtzigerjahre sei der Markt noch monatlich durchgeführt worden, heute gebe es diesen noch zweimal pro Jahr.

«Der Sidwald ist heute ein ruhiges Wohngebiet.»

Interessant für Dario Hager ist auch, dass der Tourismus für Nesslau früher eine grössere Rolle spielte, «gab es doch damals viel mehr Restaurants und Pensionen. Dies hat seinen Grund im seinerzeit starken Kurbereich.» Durch das Aufkommen des Skitourismus habe sich das Geschehen ins oberste Toggenburg verlagert.

Einfluss der Eisenbahn

Mit der Eisenbahn, die 1912 erstmals nach Nesslau fuhr, gab es für das Dorf eine neue Mobilität. Welchen Einfluss die Bahn auf das Gewerbe hatte, konnte im Rahmen der Maturaarbeit nicht herausgefunden werden. Dass aber ein Bauboom ausgelöst wurde, hat Dario Hager festgestellt.

Dario Hagers Maturaarbeit kann keine Antwort auf die Frage geben, welchen Einfluss der Bau der Eisenbahn auf das Gewerbe in Nesslau hatte. Bild: PD

Interessant ist für den Verfasser der Maturaarbeit die Frage, wo sich die Gemeinde in den kommenden Jahren befinden könnte. «Eine Voraussage zu machen, ist schwierig. Aspekte wie die Umfahrung Bütschwil und die bald fertiggestellte Umfahrung Wattwil könnten Auswirkungen auf das Gewerbe haben. Dies könnte bedeuten, dass die Bevölkerung mobiler wird.» Trotzdem sehe der Gemeindepräsident keine Gefahr, dass Nesslau in Zukunft zu einer Schlafgemeinde werden könnte, auch wenn aktuell sehr viel neuer Wohnraum entstehe.

Persönlich freut sich Dario Hager über die tiefen Einblicke in die Gewerbestruktur und seine Wohnortgemeinde Nesslau. «Ich sehe Nesslau mit anderen Augen und das betrachte ich als grosses Privileg. Ich finde, jeder Bürger sollte sich einmal intensiver mit dem Ort, an dem er aufgewachsen ist, auseinandersetzen.» Wer sich für die Maturaarbeit von Dario Hager interessiert, kann diese ab Samstag in der Bibliothek Nesslau anschauen.