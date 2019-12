Interview Marcel Erni, Trainer von Raiffeisen Volley Toggenburg: «Trotz letztem Platz werden wir in der Liga wahrgenommen» Nur einmal gingen die Wattwiler NLA-Volleyballerinen in dieser Saison bisher als Siegerinnen vom Platz. Nach Abschluss der Vorrunde zieht der Trainer eine Halbzeitbilanz.

Marcel Erni, Trainer von Raiffeisen Volley Toggenburg, ist mit den Leistungen seiner Spielerinnen zufrieden, nicht aber mit der Platzierung in der Rangliste. Bild: Beat Lanzendorfer

Raiffeisen Volley Toggenburg belegt aktuell den letzten Platz. Enttäuscht?

Enttäuscht würde ich nicht sagen. Vielleicht waren die Erwartungen nach dem Startsieg gegen Genève Volley etwas zu hoch. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Raiffeisen Volley Toggenburg nach wie vor das kleinste Budget aller Nationalliga-A-Teams hat.

Sind Sie am richtigen Ort oder ist Ihre Mannschaft in der höchsten Liga überfordert?

Wenn die Top 4 ihr Leistungspotenzial abrufen, dann sind wir tatsächlich, zumindest teilweise, überfordert. Der Rhythmus ist halt ein ganz anderer als eine Liga tiefer. Die Mannschaften ab Platz 5 sehe ich aber durchaus in unserer Reichweite.

Im ersten Jahr geht es auch darum zu lernen, deshalb sind wir am richtigen Ort.

Gegen welche Mannschaft wäre mehr möglich gewesen?

Nach dem Auftaktsieg gegen Genf hatte ich bei unserem ersten Auftritt in der Fremde mehr erhofft als das 0:3 bei Val-de-Travers. Die Jurassierinnen sind wie wir aufgestiegen und immerhin konnten wir sie in der letzten Saison einmal besiegen. Leider zogen wir am 19. Oktober einen rabenschwarzen Tag ein – was auf alle Spielerinnen zutrifft.

Die ersten acht Mannschaften bestreiten das Playoff. Aktuell fehlen drei Punkte. Was braucht es, um in der Tabelle zwei Ränge hochzuklettern?

In erster Linie benötigt es eine grosse Portion Glück, dann müssen wir aber auch auf dem Feld unsere Leistung abrufen können. Ich denke da an das Spiel in Genf oder die Auftritte gegen Cheseaux, Franches-Montagnes oder Val-de-Travers. Wir sind uns bewusst, dass es extrem schwierig wird, wenn wir aber über uns hinauswachsen, ist das Erreichen der Playoffs weiterhin möglich.

Was hat Sie in der neuen Umgebung am meisten überrascht (positiv oder negativ)?

In unseren beiden letzten Jahren in der Nationalliga A bis zu unserem freiwilligen Abstieg 2016 gewannen wir in der gesamten Saison jeweils nur vier Sätze. Jetzt holten wir immerhin bereits vier Punkte und haben in der Hälfte der Saison bereits fünf Sätze gewonnen.

Das ist für mich sehr erfreulich, denn bevor die Meisterschaft startete, gaben uns die Experten wenig bis keinen Kredit.

Wie sind Sie mit Ihren Spielerinnen zufrieden, konnten sie ihr Leistungspotenzial abrufen?

Absolut. Sie haben meine Erwartungen teilweise sogar übertroffen. Was uns abgeht ist die Konstanz, aber das ist beim sehr jungen Kader durchaus verständlich. Schwankungen, sowohl gegen unten als auch gegen oben, treten immer wieder auf. Dabei sollte nicht vergessen gehen, dass zum Beispiel unsere Spielführerin Jasmin Fiechter erst 19 ist. Was uns halt fehlt, ist die absolute Leaderfigur, die auch auf dem Feld einmal die Richtung vorgeben kann. Die Entwicklung der letzten Monate stimmt mich aber positiv, so dass wir noch für die eine oder andere Überraschung gut sind. Und wenn ich mir unsere Heimauftritte noch einmal in Erinnerung rufe, dann bin ich sogar etwas stolz auf meine Mannschaft.

Ich denke, auch das Publikum hat gesehen, welches Potenzial in den Spielerinnen steckt.

Wie sind Sie mit den Ausländerinnen, zufrieden?

Unsere zwei Chinesinnen machen ihre Sache gut und lernen Abseits des Parketts eifrig Deutsch. Sie haben meine Erwartungen erfüllt. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass bei unseren Gegnerinnen bis zu fünf Ausländerinnen auf dem Platz stehen. Dass wir in der Liga aber wahrgenommen werden und uns Respekt entgegenbringt, zeigt mir jeweils die Aufstellung des Gegners. Der gegnerische Trainer beginnt praktisch immer mit seinen besten Spielerinnen und lässt sich auf keine Tests ein.

Am Samstag müssen Sie nach Genf. Genève Volley ist die einzige Mannschaft, gegen die Raiffeisen Volley Toggenburg in der Vorrunde gewonnen hat. Gelingt ein erneuter Erfolg?

Wenn wir weiter von den Playoffs träumen wollen, müssen wir gegen Genf gewinnen oder sollten zumindest einen Punkt holen.

Wie geht es weiter, sollten die Playoffs verpasst werden?

Grundsätzlich gilt es einmal anzumerken, dass dies für uns kein Weltuntergang wäre. Es blieben noch mehrere Chancen, die Liga zu halten. Zuerst käme es zum Vergleich Neunter gegen Zehnter. Für den Sieger in einem «best of five» wäre der Ligaerhalt geschafft. Der Verlierer kämpft in einem Zweier- oder Dreierpoule gegen einen oder zwei Clubs aus der Nationalliga B um einen Platz in der Nationalliga A.