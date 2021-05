Kirchberg Von Mäusen zerstörte Wiese grünt bald wieder – aber die Massnahmen gegen die Plage brauchen noch Zeit Sobald das Wetter besser ist, fangen die Bauern mit Heuen an. Erst dann lässt sich sagen, wie sich die Mäuseplage in Kirchberg entwickelt. Die Wurfzeit der Hermeline, die als Jäger angelockt werden sollen, dauert noch bis Juni.

Die Schermäuse haben die Wiese oberhalb des Naturschutzgebiets Turpenriet zerstört. Nun hat Landwirt Philipp Bürge neu angesät. Im Vordergrund ein Asthaufen, der Hermelinen als Schutz und Aufzuchtstube dienen soll. Bild: Pablo Rohner, 11. Mai 2021

Der Hang oberhalb des Naturschutzgebiets Turpenriet in Kirchberg ist von der Mäuseplage gezeichnet. Philipp Bürge hat die Wiese geruppert und frisch angesät, in einigen Wochen macht er einen Säuberungsschnitt. Dann, so der Landwirt, sollte das neue Gras schon in diesem Sommer nutzbar sein.

März Mai Als der Schnee schmolz, zeigte sich oberhalb des Turpenriet das Ausmass der Mäuseplage. Bild: Ralph Ribi

Die Ökokommission der Gemeinde Kirchberg hat unter der Leitung von Bruno Schättin ein Programm ins Leben gerufen, mit dem Landwirte natürliche Feinde der Mäuse fördern können. Asthaufen in den Wiesen sollten Hermelinen als Schutz dienen, Brutkästen sollten Greifvögel wie Turmfalken und Mäusebussarde anlocken.

«Dann sehen wir, ob es neue Maushaufen hat»

Dies zusätzlich zu den Rotmilanen, die derzeit in grosser Zahl über den Wiesen in der Gemeinde kreisen. Ob die Massnahmen fruchten, wird sich erst im Sommer zeigen, sagt Bruno Schättin. Die Wurfzeit der Hermeline dauert von April bis Ende Juni. Bis dahin seien «Störungen total zu vermeiden», so Schättin.

Die Landwirte Roman Jung, Richard Brändle und Martin Künzli (von links) beraten im März auf einer von den Mäusen arg zugerichteten Wiese. Sie nehmen am Programm der Ökokommission der Gemeinde Kirchberg teil.

Bild: Ralph Ribi

Martin Künzli im Weiler Remis hatte ebenfalls starken Befall zu beklagen. Er ist einer der Bauern, die am Programm der Ökokommission der Gemeinde Kirchberg teilgenommen haben. Auch er kann derzeit nicht sagen, was sich unter dem Gras tut. «Erst wenn wir mähen, sehen wir, ob es neue Maushaufen hat.»