Männerchor begeistert am Unterhaltungsabend Alle zwei Jahre lädt der Männerchor Mosnang zu seinem Unterhaltungsabend ein. Das diesjährige Programm wurde von Sketchs und verschiedenen Gastformationen aufgelockert.

OK-Präsident Roland Naef steht gemeinsam mit den Gastformationen und Vize-Dirigentin Jolanda Brändle im Oberstufenzentrum auf der Bühne. (Bild: PD)

Mit dem Kanon «Freunde, lasst uns singen» eröffnet der Männerchor Mosnang unter der Leitung von Sepp Bernet seinen Unterhaltungsabend. In drei Gruppen erscheinen die Sänger auf der Bühne. Nach dem Begrüssungslied heissen Präsident Bruno Fischbacher und Moderator Ivo Scherrer die Gäste willkommen. Die Sticheleien zwischen dem Mosnanger Präsidenten und dem Bütschwiler Moderator Ivo Scherrer begleiteten die Zuhörer den ganzen Abend lang. Seit der Auflösung des Bütschwiler Männerchors singt Scherrer mit Leib und Seele in Mosnang.

Nach der Begrüssung übernehmen die Toggenburger Ländlergirls das Zepter. Die jungen Mosnanger Musikantinnen begeistern das Publikum mit ihren rassigen Melodien. Mit dem Lied «Es kommen die lustigen Tage» leitet der Chor auf den ersten Sketch über. Wie die in den eigenen Reihen singenden Pöstler auf die Schippe genommen werden, sorgt bei den Zuhörern für Gelächter.

Auch das Publikum darf mitsingen

Anschliessend fordert Moderator Ivo Scherrer die Gäste auf, beim «Bajazzo» kräftig mitzusingen. Als nachher die Podeste auf der Bühne abgebaut werden, wird klar, dass die nächste Gruppe Platz braucht. Die Kindertanzgruppe Mosnang zeigt ihr Können zu den Klängen von Petra Moser. Die Gruppe wird geleitet von Bernadette Strassmann, der Ehefrau eines Männerchörlers.

Nach dem Bierlied des Männerchors stellt sich das Quartett Quellfrisch zur Melodie des bekannten Hits «Mendocino» gleich selbst vor. Das von Pia Fischbacher begleitete Jodelquartett tritt mit diesem Lied das erste Mal in der Öffentlichkeit auf. Der Name ihrer Formation habe nichts mit einer Biermarke zu tun. «Normalerweise trinken wir Wasser, aber in diesem trockenen Sommer mussten wir auf Bier ausweichen», kann der Moderator einem der Jodler entlocken. Mit «La Golondrina» führt der Männerchor die Zuhörer in das ferne Mexiko beziehungsweise in die Pause.

Die Sänger tauschten ihre Krawatten gegen rote Hosenträger aus und wechseln auch musikalisch den Stil. Den Besuchern ist nicht entgangen, dass das Bühnenbild mit dem Aussehen der Programme und der Werbeplakate übereinstimmt.

Von der Intelligenz des anderen Geschlechts

Begleitet von Petra Moser und vom Schlagzeuger Raphael Brändle sorgt der Männerchor mit «Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht» kräftig für Stimmung. In einem weiteren Sketch diskutieren zwei Männerchor-Gattinnen über die Intelligenz des anderen Geschlechts. Mit «Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle», im Original von Wolfgang Petry, bleibt der Männerchor dem nach der Pause eingeschlagenem Musikstil treu. Von «Hulapalu» möchte das Publikum gar eine Zugabe hören.

Nach einem weiteren Sketch bedanken sich Moderator und Präsident – immer noch zu gegenseitigen Sticheleien aufgelegt – von den Zuschauern und der Chor verabschiedet sich mit «Wir sind Fans von euch» von seinem Publikum. (pd)