Macher*innen nehmen Lego-Steine als kreative Problemlöser Am 18. Januar lud die Gemeinde Lichtensteig zum ersten «Macher*innen Tag» ein. Mit dem neu gegründeten Verein «Ort für Macher*innen» lancierte Stadtpräsident Mathias Müller auch eine neue Initiative für die Toggenburger Standort-Entwicklung.

Zwischen 80 und 90 Neugierige kamen zum ersten «Macher*innen Tag» in die Freudegghalle in Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

So richtig wusste niemand, was am Samstagvormittag auf die Besucher der Lichtensteiger Freudegghalle zukommen würde. Die Gemeinde Lichtensteig hatte Kleinunternehmer, Projekte und Bürgerinitiativen zum ersten «Macher*innen Tag» eingeladen. In Gruppen sollten sie an diesem Tag Strategien fürs eigene Vorhaben erarbeiten – mit Hilfe von Lego-Steinen.

Die Einladung verwunderte im Städtli und darüber hinaus, aber trotzdem folgten zwischen achtzig und neunzig Neugierige dem Ruf. So versammelten sich über ein Dutzend regionale Projekte, vom Rathaus für Kultur über die Musikgesellschaft Harmonie bis zur KISS Toggenburg. «Die Arbeit mit den Lego-Steinen soll das Gehirn und die Hände verbinden», begründete Stadtpräsident und Kantonsrat Mathias Müller in seiner kurzen Eröffnungsansprache den Einsatz von Bausteinen zur Strategiefindung.

Strategiefindung mit Lego-Steinen. Sascha Erni

Dabei zur Seite standen den Teilnehmenden Remo Rusca und sein Team von der Musterbruch GmbH. Rusca hatte die Gemeinde bereits bei der Etablierung des Co-Working-Spaces im alten Postgebäude unterstützt, vor kurzem zügelte er mit seiner Firma selbst nach Lichtensteig.

Bewährte Kreativmethode für neue Lösungen

Die Teilnehmenden erlernten in einer ersten Runde den bildnerischen Umgang mit Lego-Bausteinen. Jeder erhielt einen Beutel mit denselben wenigen Steinen, in Gruppen lösten die Anwesenden erste kleine Aufgaben. Zwei Stunden lang stiegen sowohl der kreative Schwierigkeitsgrad als auch das erwartete Abstraktionsvermögen.

Einen Turm oder eine Schildkröte zu bauen, ist das eine. Aber wie beantwortet man beispielsweise die Frage «Was gibt Dir Energie im Alltag» – nur mit Lego-Steinen? Und wie visualisiert man damit sein eigenes Projekt oder Geschäftsidee?

Was wie eine neumodische Spielerei ohne praktischen Nutzen klingt, ist eine Methode, die sich seit einem Vierteljahrhundert bewährt habe, erklärte Projektbegleiter Remo Rusca im Gespräch.

«Lego handelte 1996 aus der Not heraus, als sie Lego Serious Play entwickelten».

Der dänische Spielzeughersteller spannte damals mit dem International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne zusammen. Die Methode soll ein anderes Denken eröffnen, sagte Rusca. So, wie wenn man am Telefon kritzelt, würden durch die kreative Arbeit mit den Händen andere Gehirnregionen aktiviert und überraschende Lösungen ermöglicht.

Angeregte Diskussion über Projekge und Probleme

Nach anfänglicher Skepsis liessen sich auch in der Freudegghalle die Arbeitsgruppen auf das Experiment ein, diskutierten angeregt über ihre Projekte und Probleme, während sie mit einer grossen Auswahl an zusätzlichen Lego-Steinen bauten. Das Ziel: das eigene Projekt mit Hilfe der Bausteine zu visualisieren und am Nachmittag der Öffentlichkeit vorzustellen.

Am Ende des Tages präsentierten die Teilnehmer, wie hier die Mini.Wirkstadt, ihre Projekte in Lego-Form. Bild: Sascha Erni

An Marktständen entwickelte sich so nach 14 Uhr ein regelrechter Basar der Ideen, der die Vernetzung unter den Projektteams und der Bevölkerung vorantrieb. Und, vor allem, die vielfältigen Ideen im Toggenburg sicht- und greifbar machte. Ob geradlinig oder unheimlich komplex, die Exponate erstaunten nicht nur die Besucher, sondern oft auch die Baumeister selbst.

Ein Verein fürs gesamte Toggenburg

Zum Abschluss des intensiven Samstags stellte Stadtpräsident Mathias Müller den Verein Ort für Macher*innen vor. Basierend auf der Mini.Stadt-Strategie, die vor sieben Jahren aus einem öffentlichen Beteiligungsprozess entstand, gehe man nun mit dem neu gegründeten Verein konsequent weiter, so Müller.

«Wir möchten so alle Leute, die etwas bewirken wollen, zusammenfassen.»

Dabei beschränke sich der Verein nicht auf Lichtensteig, sondern wolle das Toggenburg als Gesamtes vorwärtsbringen, Macherinnen und Macher der Region vernetzen und die Zusammenarbeit mit Kanton und Stiftungen fördern. Der Verein ist laut Müller schlank organisiert, mit einem kleinen Kernteam und beisitzenden Expertinnen aus Kultur, Wirtschaft, Marketing und Management.

Mit einem Jahresbeitrag von zehn Franken seien finanzielle Hürden für eine Mitgliedschaft absichtlich niedrig gesteckt. Viel mehr als Geld brauche das Toggenburg Menschen, die umsetzungsorientiert anpacken können. Ein nächster, kleinerer Entwicklungsanlass findet bereits am 5. März statt. Und auch ein zweiter Macher*innen Tag ist in Vorbereitung: 2021 sollen sich Projekte, Interessierte, Kreative und Geschäftsleute im März an gleich zwei Tagen austauschen.