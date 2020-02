Luftgewehrschützen aus Ebnat-Kappel verpassen den Aufstieg: Erst im Final war «Ende Feuer» Die Mannschaft der Luftgewehrschützen Ebnat-Kappel wahrte am Samstag am Auf-/Abstiegswettkampf lange die Chance, um in die höchste Liga aufzusteigen.

Der Mannschaft von Ebnat-Kappel reichte es knapp nicht für den Aufstieg in die NLA. Bild: PD

Es sei realistisch, dass sie beim Auf-/Abstiegswettkampf in die NLA in Reiden (LU) die Vorrunde überstehen werden. So tönte es in der vergangenen Woche in der Anlage der Luftgewehrschützen Ebnat-Kappel. Dieses Ziel hat die Mannschaft mit soliden Schiessleistungen erreicht.

Am Samstag starteten die Schützen gut in den Wettbewerb. In der ersten Runde trafen die Toggenburger auf Altstätten. Die acht Schützen aus dem Rheintal erzielten ein Total von 1589,4 Punkten, während sich die Ebnat-Kappler ein Total von 1613,2 notieren liessen.

Einmal mehr zeigte Nina Suter ihre Stärke und wies nach den geforderten 20 Schüssen das beste Resultat der Mannschaft aus dem Toggenburg auf. Mit diesem Sieg durften sich die Ebnat-Kappler bereits Hoffungen auf die Finalteilnahme machen.

Nina Suter war dreimal die beste Ebnat-Kapplerin

Mit dem zweiten Sieg, diesmal gegen die zweite Mannschaft von Glarnerland, machten die Toggenburger den Sack zu. Die Mannschaft erzielte mit 1613,9 Punkten fast exakt dasselbe Resultat wie in der ersten Runde.

Erneut war Nina Suter die beste in den Reihen der Ebnat-Kappler, doch auch weitere junge Schützinnen zeigten gute Leistungen. Der Gegner schloss die Begegnung mit 1604,7 ab. Somit hatten die Toggenburger die Teilnahme an der Finalrunde gesichert.

Im Final um den Aufstieg lief es den Ebnat-Kapplern jedoch nicht wie gewünscht. Zwar zeigte Nina Suter wiederum eine gute Leistung, doch mit einem Total von 783,1 Punkten lagen die Toggenburger klar hinter dem Gegner Dielsdorf zurück. Somit schiesst die Mannschaft von Ebnat-Kappel auch im kommenden Jahr in der NLB.