Lütisburg Warum Voltige Lütisburg beim Einkaufen Geld verdient hat und für den an den Tag gelegten Enthusiasmus 3800 Franken als Belohnung erhielt Der Toggenburger Verein erreichte bei der von der Migros lancierten Aktion «Support your Sport» schweizweit den neunten Platz.

Voltige Lütisburg, hier die Junioren 4 mit Longenführerin Kyra Seiler und Pferd KCM Kopernikus, erhielt für seinen Einsatz gut 3800 Franken in die Vereinskasse. Bild: PD

Auch kleine Vereine können Grosses leisten. Voltige Lütisburg schaffte bei der von der Migros lancierten Aktion «Support your Sport» den sensationellen 9. Schlussrang. Insgesamt gehörten der Kategorie rund 4500 Vereine an. Der Spitzenplatz spült rund 3800 Franken in die Vereinskasse.

Eine Welle ist ins Rollen gekommen

Kurt Bischofberger, langjähriger Präsident von Voltige Lütisburg, zeigt sich erfreut über das Ergebnis und erklärt, wie dieses zustande gekommen ist:

Kurt Bischofberger, Präsident Voltige Lütisburg. Bild: Urs Nobel

«Bei einer solchen Aktion braucht es jemanden, der vorangeht und die anderen mitzieht.»

Und weiter: «Bei uns war es Corinne Strässle, die uns im letzten Dezember auf die Aktion aufmerksam machte und den Verein anmeldete.» Danach sei laut Kurt Bischofberger eine gewaltige Welle ins Rollen gekommen.

Es seien Briefe von wildfremden Menschen im Briefkasten gelegen, die Kassenbelege der Migros schickten und den Verein auf diese Art unterstützten. «Mit nur rund 50 bis 60 Voltigiererinnen und Voltigierern wäre ein Spitzenplatz gar nicht möglich gewesen, die Solidarität im Umfeld des Vereins war schlicht genial. Da haben alle mitgeholfen, sogar die Grosseltern der Vereinsmitglieder», sagt Kurt Bischofberger weiter.

Hinter seiner Aussage steckt eine berechtigte Portion stolz. «Ich hätte das nie für möglich gehalten, deshalb danke ich allen, die zu diesem unerwarteten Ergebnis beigetragen haben.»

Geld für einen Tanzkurs einsetzen

Corinne Strässle, welche die Aktion bei Voltige Lütisburg initiiert hat, ist vom Erfolg ebenso angetan. Sie sagt:

Corinne Strässle, Initiantin. Bild: PD

«‹Support your Sport› war ein wunderbares Projekt, in einer Zeit, in der Sportvereine keine oder nur eingeschränkte Trainings anbieten konnten, keine Vereinsanlässe stattfinden durften und auch keine Zuschauer zugelassen waren.»

Deshalb finde sie es super, dass die Solidarität immerhin via der sozialen Kanäle aufrechterhalten wurde. Corinne Strässle, die sich als Hilfsleiterin bei den Einsteigerinnen und Einsteigern sowie als Verantwortliche «Sport-verein-t» für den Verein einsetzt, möchte ein Teil des erhaltenen Betrages für Tanzkurse einsetzen. «Damit kann der Ausdruck und die Koordination auf dem Pferd verbessert werden», meint sie abschliessend.

9000 Vereine haben sich beteiligt

Bei der von der Migros lancierten Aktion «Support your Sport» erhielten alle mitmachenden Vereine pro 20 Franken Einkaufswert einen Vereinsbon. Je mehr von diesen Vereinsbons ein Sportverein sammelte, desto grösser war sein Anteil an den drei Millionen Franken, welche die Migros aus ihrem Sportfördertopf zur Verfügung stellte. Weil die Beteiligung derart gross war, wurde der Betrag sogar auf sechs Millionen Franken verdoppelt.

Damit alle Vereine in etwa die gleichen Chancen hatten, gab es drei Kategorien. Der Gruppe A waren Vereine bis 100 Mitglieder zugeteilt. Der Gruppe B gehörten Vereine mit 101 bis 300 Mitgliedern an. In der Gruppe C waren Vereine mit 301 und mehr Mitgliedern. Mit rund 60 Mitgliedern war Voltige Lütisburg der Gruppe A zugeteilt.

Mit 22'992 gesammelten Vereinsbons holte sich der Toggenburger Sportverein den neunten Schlussrang. Mit der Jugi Busswil schaffte es ein weiterer Verein aus der Region in die Top 100 (Platz 51, 13'335 Vereinsbons). Gewonnen wurde diese Kategorie von den Zeka Rollers Aargau. Eine Organisation, die behinderten Kindern Unihockey im Rollstuhl ermöglicht. Ihr Gesamtergebnis umfasst sagenhafte 60'873 Vereinsbons.

In den beiden anderen Kategorien erreichte kein Verein aus dem Einzugsgebiet dieser Zeitung einen Spitzenplatz. Gesamthaft beteiligten sich schweizweit rund 9000 Sportvereine.