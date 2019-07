Lütisburg Station: 66-Jähriger kollidiert bei Überholmanöver mit entgegenkommendem Auto Weil ein Autofahrer einen Lastwagen überholen wollte, kam es auf der Wilerstrasse bei Lütisburg Station zu einem Unfall.

Der Unfall ereignete sich auf der Wilerstrasse zwischen Bütschwil und Lütisburg Station. (Bild: Kapo)

(kapo/rus) Eine 56-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstag um 13.30 Uhr von Bütschwil auf der Wilerstrasse in Richtung Lütisburg Station. Zur gleichen Zeit fuhren ihr ein 65-jähriger Lastwagenfahrer und hinter ihm ein 66-jähriger Autofahrer mit seiner 43-jährigen Beifahrerin entgegen. Der 66-Jährige überholte den vor ihm fahrenden Lastwagen und sein Auto kollidierte mit dem Auto der entgegenkommenden 56-Jährigen. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Insgesamt entstand rund 35'000 Franken Sachschaden. (Bild: Kapo)

Daraufhin fuhr der 66-Jährige nach rechts und kollidierte mit seinem Auto noch mit dem Anhänger des 65-jährigen Lastwagenfahrers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 66-Jährigen gedreht und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der 66-jährige Autofahrer, seine 43-jährige Beifahrerin und die 56-jährige Autofahrerin wurden alle leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt über 35'000 Franken. Die Feuerwehr Bütschwil musste die Strasse für die Unfallaufnahme und anschliessende Räumung in beide Richtungen sperren und eine Umleitung erstellen.